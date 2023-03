Weer faalt communicatiesysteem politie, agenten in het nauw en een gewonde

Het politiecommunicatiesysteem C2000 heeft weer gefaald tijdens een incident in West-Brabant. Dit keer gebeurde dat donderdagavond in Bergen op Zoom. Agenten die tijdens een arrestatie versterking wilden oproepen, kregen geen contact met de meldkamer. Een agent raakte gewond door een stomp in het gezicht.

Bij Maarten Brink, woordvoerder van de vier politievakbonden, hebben zich meerdere agenten gemeld die betrokken waren bij het incident. "De agenten zijn boos en verbolgen, omdat bekend is dat de dekking van C2000 in dit deel van West-Brabant ondermaats is", aldus Brink.

"Hij heeft een blauw oog."

De problemen ontstonden na een aanrijding op het kruispunt Markiezaatsweg en Van Konijnenburgweg. Volgens een getuige reed de veroorzaker door. Deze 22-jarige man uit Bergen op Zoom werd ergens anders aangehouden. Een 27-jarige man bemoeide zich daarmee. Er ontstond een confrontatie en een agent die de zaak probeerde te sussen, werd in het gezicht geraakt door een van de vechtersbazen. De 27-jarige man werd daarna opgepakt. "Hoe het nu met de agent gaat, weet ik niet maar hij heeft in ieder geval een blauw oog en rugpijn", zegt Maarten Brink

"Agenten zaten in het nauw."

Volgens hem wilden agenten tijdens het incident via C2000 met elkaar en de meldkamer communiceren en ging dat niet vlekkeloos. "Collega's zaten in het nauw, omdat het niet goed lukte versterking op te roepen." Precies een week geleden trok Brink ook al aan de bel over het falende communicatiesysteem. Tijdens een grote politieactie waarbij na een klopjacht in nabijgelegen Rijsbergen drie jonge overvallers werden opgepakt, liet C2000 het ook afweten. "Dat zorgt echt voor onveilige situaties en is ontoelaatbaar."

"Afgelopen woensdag was er ook al een incident met C2000."

De problemen met het communicatiesysteem zijn niet van de laatste tijd. "Dit speelt al jaren en is structureel", zegt de vakbondsman. "Afgelopen woensdag meldde zich ook nog een agent bij mij uit Breda waar C2000 het ook liet afweten." In hoeverre het falende systeem invloed heeft gehad op de mishandeling van de agent in Bergen op Zoom, durft Brink niet te zeggen. "Maar het heeft zeker niet geholpen en moet gewoon niet kunnen."