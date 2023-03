Brabanders klikken minder vaak anoniem dan vorige jaren

Bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) kwamen vorig jaar ruim 3000 tips binnen over verdachte situaties in Brabant. Dat zijn er een stuk minder dan voorgaande jaren. De verklaring is simpel: in de coronajaren zaten we massaal thuis en zagen we meer verdachte dingen gebeuren in onze woonomgeving.

Toch scoort Brabant boven het landelijk gemiddelde met anonieme meldingen. Alleen in Limburg, gevolgd door Drenthe en Groningen, zijn er naar verhouding nog meer mensen die anoniem bellen en mailen over situaties of mensen die ze niet vertrouwen. In Utrecht werd het minst geklikt.

Coronatijd

Volgens een woordvoerder van MMA zijn de cijfers weer vergelijkbaar met die van voor de coronatijd. "Het maandelijkse gemiddelde ligt inmiddels weer op het oude niveau. Mensen denken vaak na voordat ze melden, ze maken voor zichzelf afwegingen. Het lijkt er op dat ze nu weer sneller geregeerd worden door de waan van de dag," zegt MMA-woordvoerder Marc Janssen.

In Brabant zijn er twee politie-eenheden die profiteren van de meldingen. Bij de eenheid Zeeland-West-Brabant kwamen vorig jaar 1820 anonieme tips binnen. In de eenheid Oost-Brabant waren het 1445 tips die tegen het licht werden gehouden. In allebei de gebieden een daling van ruim twintig procent vergeleken met 2021.

Heliumhandelaar

MMA meldt dat er door de tips vorig jaar in Zeeland-West-Brabant 191 verdachten zijn opgespoord. Ze gingen vooral over drugs, zoals een hennepstekkerij in Moerstraten met 15.000 plantjes, een shishafabriekje in Dongen, een lading helium in Breda en lachgastanks in Tilburg. Ook kon een drugsdealer in Ossendrecht worden opgepakt en een netwerk van elf dealers in Waalwijk. In deze eenheid konden dik 10.000 wietplanten in beslag worden genomen en 41 wapens.

Fietsendieven

In Oost-Brabant konden nog meer verdachten worden gepakt: 396. Het varieerde daar van fietsendieven in Eindhoven, handelaren in namaakgoederen in Helmond en Someren-Eind, een mishandeling in Schijndel en vuurwerk in een huis in Den Bosch. Dankzij de tips werden kwekerijen ontdekt in Drunen, Oss en Uden. In totaal 14.129 hennepplanten werden van de straat gehaald en 39 wapens.

Ook over gezochte mensen kwamen veel tips binnen. Mensen belden dan na het zien van Opsporing Verzocht of Bureau Brabant. In Oost-Brabant kregen ze 192 tips. In Zeeland-West-Brabant 138, over bijvoorbeeld voortvluchtigen.

Landelijk stuurde het meldpunt vorig jaar in totaal 18.857 meldingen door naar de politie en andere instanties zoals de FIOD van de belastingdienst, de kansspelautoriteit, koninklijke marechaussee en NVWA.

Het meldpunt bestaat twintig jaar. Sinds de oprichting werden ruim 300.000 tips doorgestuurd en 36.000 mensen gearresteerd.