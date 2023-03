Wildwestschietpartij op klaarlichte dag in Roosendaal: twee mannen opgepakt

Twee mannen (35 en 19) uit Roosendaal en Sint Willebrord zijn dinsdagochtend aangehouden voor de schietpartij aan de Philipslaan in Roosendaal. De schietpartij was op vrijdagmiddag 3 maart. Een 19-jarige man raakte daarbij gewond.

De aangehouden mannen zouden betrokken zijn geweest bij de schietpartij. Ze zitten nog vast voor verder onderzoek en worden op een later moment verhoord. De politie is nog op zoek naar een 32-jarige man uit Breda, die oorspronkelijk uit Roosendaal komt.

Bij de schietpartij op de Philipslaan in Roosendaal waren vijf mensen betrokken. De schietpartij vond op klaarlichte dag plaats. Van achter auto's werd over en weer geschreeuwd en geschoten. Een man van 19 jaar werd meerdere keren in zijn zij geschoten. Wat de aanleiding voor de schietpartij was is onduidelijk.

Het voorval werd door omstanders gefilmd. Ook keken verschillende omwonenden mee vanaf hun balkon. "Ik zat op de eerste rang", vertelde een van de bewoners.