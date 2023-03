Gezin overleden bij ongeluk A59: man opgepakt die onder invloed was

De politie heeft woensdagmorgen een 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke ongeluk op de A59 bij Sprang-Capelle op 10 maart. Dat ongeluk kostte een vader en moeder (46) en hun zoon (13) en dochter (10) uit Raamsdonksveer het leven.

De 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek was de bestuurder van één van de vier auto’s die betrokken waren bij het ongeluk dat op vrijdagavond 10 maart gebeurde. Uit een voorlopige test die na het ongeluk werd gedaan, bleek dat de man waarschijnlijk te veel alcohol op had en drugs had gebruikt.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog in volle gang. Toch heeft de politie genoeg verdenking om de man nu aan te houden. Bij het ongeluk waren een vrachtauto en vier auto's betrokken. De auto van de 33-jarige bestuurder, die nu is aangehouden, raakte ook beschadigd bij het ongeluk.

Vrijdag wordt bekeken of de man langer vast blijft zitten. De aanhouding is een dag nadat in Breda massaal afscheid werd genomen van het gezin.

