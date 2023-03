Zo makkelijk kom je aan een neppistool en dat vindt de politie maar niets

Het dienstwapen van de politie, de Walther P99, bestaat ook als speelgoedversie die nauwelijks van echt te onderscheiden is. Zo'n namaakwapen dat kleine balletjes afschiet, is gewoon te koop in verschillende winkels en online en de politie maakt zich daar grote zorgen over. “Er kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan als je met zo’n speelgoedwapen op straat loopt”, zegt wapenexpert en agent Jeroen Vorstenbosch.

In alle gevallen bleek het later om een speelgoedvuurwapen te gaan. “Ook dan ben je strafbaar. Het is boven de 14 jaar verboden om een speelgoed- of airsoftwapen te bezitten of gebruiken op openbare plekken”, zegt Jeroen Vorstenbosch. Hij is wapenexpert en agent bij de politie Oost-Brabant. “Je mag ze wel legaal kopen. Dat is een probleem, maar de politie kan daar niets aan veranderen.”

Een week eerder werd in Den Bosch een waarschuwingsschot gelost toen een man op straat deed alsof hij een wapen wilde trekken. In februari probeerde een man nog een cafetaria in Best te overvallen door te dreigen met een vuurwapen.

“Er loopt iemand rond met een vuurwapen.” Steeds vaker krijgt de politie zulke meldingen. Vorige week moest de politie in actie komen omdat een student van het Koning Willem I College in Den Bosch een vuurwapen bij zich had.

Hoe makkelijk is het eigenlijk om een echt lijkend speelgoedwapen te kopen? Omroep Brabant zocht het uit en ging naar een winkel gespecialiseerd in militaire voorwerpen.

De verkoper legt uit: “Op de zijkant van het nepwapen staat een CE-keurmerk. Dat betekent dat dit pistool in de categorie speelgoed valt. Volgens de Europese speelgoedregels mag je dit wapen kopen en thuis hebben. Ik verkoop ze wel, maar ik vind het wel apart. Omdat het speelgoedwapen niet van echt te onderscheiden is.”

Nog geen vijf minuten later staan we weer buiten. Met in een zwart plastic tasje het speelgoedwapen. De man achter de toonbank geeft nog een advies mee. “Je mag er niet mee over straat lopen, dus haal het speelgoedwapen thuis pas uit de doos en gebruik het niet in het openbaar." Kinderen tot 14 jaar mogen wel op straat spelen met zo’n namaakpistool. “Wij adviseren om dat niet te doen, want omstanders kunnen een verkeerde indruk krijgen”, zegt de verkoper.

In tientallen winkels voor militaire voorwerpen en buitensport is het kinder-airsoftwapen te koop. Online zijn er nog veel meer mogelijkheden. Je kan speelgoedwapens kopen bij carnavalswebshops. Maar ook bij webwinkels gespecialiseerd in airsoftwapens, outdoor- en legerartikelen. Zoals een webshop in Helmond of net over de Brabantse grens in Geldermalsen of België.