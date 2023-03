Maffiascenario in zaak verdwenen Jelle Leemans: lichaam opgelost en gedumpt

De al tien jaar vermiste Jelle Leemans is bij een ripdeal in zijn rug geschoten. Daarna is zijn lichaam in een vat opgelost. De inhoud is vervolgens in het water gegooid. Dat scenario werd donderdag als reëel geschetst door Justitie bij de rechtszaak. De verdachte ontkent. Tegen hem is 15 jaar cel geeist.

Een Nederlands-Belgisch politieteam zocht uit wat er met Leemans kon zijn gebeurd. Hij bleek gezond, gelukkig en niet depressief en hij was niet verongelukt. Volgens de politie bleef er maar één scenario over: iemand heeft hem gedood. Justitie gaat ervan uit dat F. de Belg wilde bestelen en dat dat faliekant mis ging.

Jelle Leemans vertrok op donderdagochtend 21 november 2013 vanuit zijn huis in het Belgische Rumst. Daarna is hij spoorloos verdwenen in het grensgebied onder Roosendaal. Tot op de dag van vandaag is er nooit meer iets van hem gevonden.

Ook werd ontdekt dat Jelle Leemans een dubbelleven leidde. Hij kocht wiet van Ed F. alias Brutus en John Wassink. De drugsdeals vonden veelal plaats aan de rand van de Rucphense Heide.

Een half jaar na de verdwijning van Leemans werd in Roosendaal John Wassink vermoord. Ed F. kwam toen in beeld als verdachte. De weduwe van John Wassink vertelde de politie dat John haar voor zijn dood iets had toevertrouwd, namelijk dat Ed F. ‘die Belg had omgelegd’. Leemans zou in de rug zijn geschoten. John had zijn vrouw verder verteld dat het lichaam van de Belg was gedumpt. "Opgelost in een tonnetje en uitgeschud in het water", citeerde de officier van justitie haar.

In de moordzaak Wassink was er onvoldoende bewijs tegen F. De schoonvader van Wassink werd veroordeeld. De weduwe van John Wassink blijft volhouden dat Ed F. Leemans heeft vermoord. De politie had daar meer bewijzen voor. In een afgeluisterd gesprek zei een getuige dat F. de Belg heeft ‘kapotgeschoten.’ Ed F. noemde dat donderdag allemaal leugens en 'fantaverhalen.'