Vader van voortvluchtige 'Bolle Jos' opgepakt voor witwassen

De vader van de voortvluchtige crimineel Jos Leijdekkers uit Breda is maandag in Rotterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Bij hem thuis lagen onder meer dure horloges, die in totaal 140.000 euro waard zijn. Dat meldt het AD.

De politie denkt dat deze sieraden aan hem zijn gegeven en zijn gekocht met crimineel geld. De vader van Bolle Jos, zoals Jos Leijdekkers wordt genoemd, is daarover verhoord. Inmiddels is hij alweer op vrije voeten, schrijft de krant.

Leijdekkers senior wordt vervolgd voor witwassen, net als zijn vrouw en dochter. Zij zijn in een eerder stadium opgepakt. Tijdens een politieactie in januari werden woningen en een kantoor van familie van Jos Leijdekkers in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam doorzocht. De politie meldde toen dat de ouders en een zus van Leijdekkers vorig jaar naar Turkije zijn gereisd en daar waarschijnlijk met hun gezochte zoon en broer contact hebben gehad. Die verblijft waarschijnlijk al langere tijd in dat land.

Cocaïnehandel

De 31-jarige Bolle Jos wordt gezien als een grote speler in de wereldwijde cocaïnehandel. Hij zou partijen van tonnen drugs invoeren via onder meer de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast denkt de politie dat hij op grote schaal geld heeft witgewassen. Volgens justitie heeft hij tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud aan zijn illegale handen verdiend.

De crimineel wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Naima Jillal. De vrouw verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. Het vermoeden bestaat dat zij is gemarteld en niet meer leeft.

Beloning

Opsporingsdiensten maken al lange tijd jacht op Leijdekkers. Hij staat op de lijst met de zwaarste criminelen van Europa. Ook staat hij sinds mei 2022 op de Nationale Opsporingslijst. Ondertussen is de beloning die leidt tot de aanhouding van Bolle Jos verhoogd van 75.000 naar 200.000 euro.