Drie maanden na brandstichting kunnen bewoners nog steeds niet terug

Bewoners van negentien appartementen aan de Chabotstraat in Breda weten nog steeds niet wanneer ze terug naar huis kunnen. Hun huizen liepen in december forse schade op door brandstichting in de parkeerkelder. Daardoor moesten ze elders onderdak zien te vinden. Er gloort een klein sprankje hoop, want de eerste herstelwerkzaamheden aan de huizen staan gepland in april.

Laila Bouchlaghmi (38) is een van de bewoners wiens huis flinke schade opliep eind december. Vlak na de brand kon ze terecht in een hotel, samen met haar man en dochtertje van 2,5. Sinds 1 maart wonen ze in een particulier huurhuis. “Het hotel was in het begin prima maar het werd met de dag kleiner.” Die eerste twee maanden vond ze dan ook verschrikkelijk. “We wisten niets. We moesten zelf een ander huis zoeken. Uiteindelijk hebben we in februari een urgentieverklaring gekregen, zodat we als huurders voorrang konden krijgen.” Volgens een woordvoerder van woningbedrijf Laurentius hebben ze contact met bewoners en heeft iedereen een aanspreekpunt. Er zijn noodvoorzieningen aangelegd in de huizen die nog wel bewoonbaar waren. Vanaf 3 april worden de onbewoonbare huizen aangepakt. Dan worden voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit hersteld. Hoe lang dat gaat duren, kan de woordvoerder niet zeggen. “Het verschilt per huis wat er nodig is om het weer bewoonbaar te maken. Die planning bespreken we dan met bewoners”, aldus een woordvoerster.

"Je moet echt zelf een ander huis zoeken en dat valt niet mee.”

De werkzaamheden betekenen voor een aantal bewoners die mochten blijven, dat ze in die periode geen gas en geen warm water hebben. Daarom krijgen ze een elektrische kookplaat en een kachel. Buiten het appartementengebouw komt een mobiele douche waar bewoners gebruik van kunnen maken. Ook daarvan kan Laurentius niet zeggen hoe lang het gaat duren, omdat het per huis verschilt.

Laila bij haar verwoeste auto.

Ook Nienke woonde in een van de verwoeste appartementen. Ze woont nu met haar partner en twee jonge kinderen in een klein vakantiehuisje in Alphen. Komende week vertrekken ze naar een ander huurhuis in Breda. Ze heeft goed contact met Laurentius, maar wanneer ze terug kunnen naar hun appartement weet ze niet. “Het is een vervelende situatie, voor iedereen. Gelukkig heeft onze verzekering alles goed opgepakt. En je moet echt zelf een ander huis zoeken en dat valt niet mee.”

"De laatste jaren kwamen er veel nieuwe bewoners die vooral in de nacht actief waren."