Moordzaak Jelle Leemans: rechter laat verdachte Eduard F. gevangen nemen

De rechtbank in Breda heeft Eduard F. uit Etten-Leur vrijdagmiddag in de rechtszaal gevangen laten nemen. De 51-jarige man wordt verdacht van de verdwijning en de moord op Jelle Leemans. “Het gaat hier om een ernstig feit met een grote impact. Dan kun je de samenleving niet uitleggen dat een verdachte op vrije voeten blijft”, vertelde de rechtbankvoorzitter.

De 27-jarige Jelle Leemans verdween in november 2013 na een drugsdeal in grensstreek rond Roosendaal. Politie en justitie denken dat Eduard F. (51) uit Etten-Leur erachter zit en hem vermoord heeft. Donderdag en vrijdag kwam hij voor de rechter.

Het Openbaar Ministerie eiste 15 jaar celstraf. De advocaat van F. vindt dat er onvoldoende bewijs is en dat het gebaseerd is op 'leugenachtige verklaringen'.

'Bizar'

De beide officieren van justitie vroegen donderdagavond tijdens het proces om onmiddellijke gevangenneming. De advocaat van de verdachte noemde dat 'bizar'. Hij wees erop dat F. al sinds eind 2014 weer op vrije voeten is.

De verdachte zelf liep na het verzoek nog naar buiten om te gaan roken, gevolgd door politiemensen. Hij kwam daarna gewoon terug in de zaal. Hij vroeg nog wel of hij vrijdag een sporttas met schone kleren moest meenemen.

Afscheid van zijn vader

Vrijdagochtend was hij uit voorzorg al naar zijn vader gereden om afscheid te nemen, vertelde hij. Zijn sporttas stond klaar. F. benadrukte dat hij niet van plan was om weg te lopen en was gewoon naar de rechtbank gekomen.

In de wandelgangen werd ondertussen al een eventuele arrestatie voorbereid. De tas moest mee naar binnen. Uit voorzorg, want toen was het besluit van de rechter nog niet bekend.

De officieren van justitie vroegen vrijdagmiddag na het pleidooi van de advocaat opnieuw om de verdachte onmiddellijk te arresteren. Daarover moest de rechtbank ruim een uur nadenken.

85 dagen voorarrest

Op 5 december 2014 werd de verdachte na 85 dagen voorarrest naar huis gestuurd. Maar daarna kwam er meer bewijs. Want op 15 december 2014 is gebleken dat het bloed van Jelle was gevonden in de auto van de verdachte. Ook werd er DNA van Eduard F. gevonden in de auto van de verdachte.

De rechtbankvoorzitter vertelde dat F. moest worden opgepakt. “Het gaat hier om een ernstig feit met een grote impact. Bij een serieuze verdenking kun je de samenleving niet uitleggen dat een verdachte op vrije voeten blijft.”

Ze richtte zich tot de verdachte. "U wordt in voorlopige hechtenis genomen. Dit is niet een eindbeslissing. Bij een eindoordeel gaat het om wettig en overtuigend bewijs".

'Ik zie u in mei'

Eduard F. mocht nog wat zeggen maar reageerde alleen met: "Ik zie u in mei”. Dan doet de rechtbank uitspraak. Hij floot en zwaaide nog even naar de tribune waar familie zat en verdween daarna in het cellenblok met twee politieagenten.

Zijn advocaat Henk van Asselt was sprakeloos en leek oprecht boos. Hij herhaalde kort na de zitting dat hij de beslissing bizar vindt. "De zaak ligt al tien jaar en volgens mij is er niks fundamenteels veranderd. Ik vind dit ronduit schokkend dat de verdachte terug de cel in moet."

Van Asselt ziet de bui al hangen: "Ik heb geen enkel vertrouwen in een goede uitspraak en kan nu al voorspellen dat deze zaak in Den Bosch uitkomt." Daarmee geeft hij aan dat hij in hoger beroep gaat als Eduard F. wordt veroordeeld voor de verdwijning en moord op Jelle Leemans.