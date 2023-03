112-nieuws: automobilist zwaargewond bij botsing • dode bij geweldsincident

01.35

Een automobilist is gisteravond rond middernacht op een boom gebotst naast de Dorpsstraat in Ulicoten. De bestuurder zou de macht over het stuur zijn verloren. Door de klap schoot het motorblok uit de auto. De bestuurder zat na de botsing bekneld in de auto. De brandweer had ruim een halfuur nodig om het slachtoffer te bevrijden. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar de Dorpsstraat. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.