Fenne (8) verzamelt bierdopjes voor KiKa en ze heeft er bijna 600.000

Fenne (8) uit Berlicum spaart bierdoppen. Niet voor zichzelf, maar voor KiKa, de stichting die strijdt voor kinderen met kanker. Ze begon haar actie in september en inmiddels weet bijna heel Berlicum en omgeving ervan. Diverse mensen sparen mee voor haar. Iedere donderdag maakt Fenne een ronde om bij iedereen bierdopjes op te halen. Inmiddels heeft ze er bijna 600.000.

"Fennes opa heeft kanker gehad", vertelt vader Johan, die zelf ook geregeld in actie komt voor KiKa. Zo fietst hij vanuit zijn werk een ronde van vestiging naar vestiging voor dit goede doel. "Daaruit is ook Fennes interesse gewekt. Zij wilde ook iets voor een kankerstichting doen."

Het idee om bierdoppen in te zamelen kwam vervolgens van Johan. "Ik dacht: we pakken iets dat behapbaar zou zijn. Maar zij gaat alle restaurants, cafés en friettenten hier af. Het begon met de friettent hier in de buurt. Ze vertelde daar: "Ik spaar bierdopjes voor KiKa, zou je die voor mij willen bewaren?" Dat was oké en nou is het iedere donderdag raak. Dan weten ze: Fenne komt hier bierdorpjes halen. Die leggen ze apart voor haar."

Zaterdag werd haar verzameling, die op dat moment al bestond uit zo'n vijfhonderd kilo aan dopjes, ruim verdubbeld met dank aan de organisatie van de Heeswijkse HaDee Kwis.

"De organisatie van die quiz had de deelnemers aan het begin van het jaar aangegeven dat er een opdracht zou zijn met bierdopjes. Die hadden de deelnemers dus de afgelopen weken verzameld. De ene deelnemer had wat dopjes in een doosje, maar een ander had een heuse big bag vol! De organisatie wist niet wat met al die dopjes te doen. Ze wilden echter graag iets voor een goed doel doen en zo kwam Fenne in beeld. Via via hadden ze van haar actie gehoord. Toen kregen wij de vraag: wil Fenne hier komen staan om al die bierdopjes in ontvangst te nemen?" En zo geschiedde.