Moord op moeder van Sanneke: 'Hoe vertel ik dat opa, oma heeft vermoord?'

De moeder van Sanneke werd 17 jaar geleden vermoord. Haar lichaam werd gevonden in de kofferbak van de auto van haar man. Het zorgde voor kortsluiting in het hoofd van Sanneke Langendoen uit Uden. Ze heeft er een boek over geschreven. "Het is een beetje geschreven voor mijn kinderen. Ze zijn nu nog te jong, maar hoe leg ik ooit uit dat hun opa hun oma vermoord heeft", zegt ze zondag in het praatprogramma KRAAK.

Het gaat goed met Sanneke en dat is al jaren zo. "Ik heb vaak gedacht: nu komt de klap. Toen ik trouwde, toen ik kinderen kreeg, maar die klap kwam niet", vertelt Sanneke. Dat ze nu een boek geschreven heeft, is ook niet om de gebeurtenis te verwerken. "Ik wil iedereen vertellen hoe het voor mij geweest is, maar ik wil vooral mijn kinderen tot in detail vertellen wat er gebeurd is vanuit mijn perspectief. Daar maak ik me wel druk over. Hoe vertel ik dat hun opa, hun oma vermoord heeft en dat opa niet alleen slecht is."

"Vanuit mijn vader begrijp ik dat hij zijn veroordeling tot het eind heeft aangevochten", zegt Sanneke. "Vergeet niet dat dit mijn vader is waarmee ik ook heel veel leuke herinneringen deel en waarvan ik houd", verklaart ze haar begripvolle houding. "Mensen zien mijn vader als de slechterik, maar hij is mijn vader. Hij is ook heel liefdevol geweest. Dit zorgde soms voor kortsluiting in mijn hoofd."

Sanneke kan ook alleen haar kant van het verhaal vertellen want van haar vader kreeg ze nooit antwoorden. "Ik ben met een hele vragenlijst naar de gevangenis gegaan. Ik kreeg geen antwoorden." Haar vader werd in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij hield altijd vast aan het verhaal dat het een ongeluk was. Hij overleed in 2015 in de gevangenis aan een hartstilstand.

Die tijd 17 jaar geleden begon met de plotselinge verdwijning van haar moeder. Twee maanden leek ze van de aardbodem verdwenen. "Ik weet dat ze in een onrustige periode van haar leven zat. Ze twijfelde of ze nog langer met mijn vader verder wilde. Ze had het gevoel dat dit de tijd was dat ze haar eigen pad moest kiezen. Ik kon me voorstellen dat ze verdwenen was om voor zichzelf de zaken op een rijtje te zetten."

"Achteraf voelt die periode als het ultieme verraad door mijn vader. Hij wist meer en zag mijn ongerustheid en ellende, maar liet me spartelen en hopen. Ik vertrouwde hem blindelings. Ik weet nog dat hij mij in die tijd meenam naar zee. Het werd een leuke dag waarin herinneringen opgehaald werden. Ik vond dit ook fijn voor hem, want ik zag hem ook iedere dag grauwer worden."

Het boek 'Dit gebeurt alleen in films' verschijnt in mei.

