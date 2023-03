112-nieuws: meisje (15) mishandeld • dode in Oss: geen misdrijf

08.28

De politie heeft een foto online gezet van een man die de rekening heeft geplunderd van een 72-jarige vrouw uit Helmond. Hij had haar bankpas in handen gekregen door spoofing, dat is een vorm van oplichting. Daarna pinde hij een paar duizend euro bij meerdere geldautomaten in Helmond, onder meer aan de Hoofdstraat en in Mierlo-Hout bij de Jan Linders.

Aan mensen die de man herkennen, wordt gevraagd zich te melden.