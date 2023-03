Snelweg A50 kleurt groen door actie tegen komst asielzoekers

Buurtbewoners hebben vier steigers met groene bouwlampen geplaatst op de ventweg langs de A50 bij Sint-Oedenrode. Daarmee verzetten ze zich tegen de komst van zeventig tot tachtig minderjarige asielzoekers op chaletpark Boschvoort. De schijnwerpers kleuren 's avonds de hele omgeving groen, zo meldt Omroep Meierij.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) huurt het vakantiepark vanaf zaterdag voor de opvang van asielzoekers. De komende tijd wordt het park klaargemaakt voor de tijdelijk huisvesting van zeventig tot tachtig alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Volgens Angelique Valize, buurtbewoner en bestuurslid van de Stichting Leefbaarheid de Koevering, is de bouw van de steigers met groene lampen een reactie op de plaatsing van vier bewakingscamera’s op Boschvoort, eerder door de eigenaar van het park.

De bewoners voelen zich met die camera's bekeken. Volgens de gemeente zijn de camera's gecontroleerd: "Deze staan op eigen terrein en zijn niet gericht op andermans terrein of eigendommen. Hierover zijn omwonenden deze week geïnformeerd", aldus een woordvoerder van de gemeente eerder tegenover de lokale omroep.

Route ‘beveiligen’

“Door nu zelf bouwlampen met groen licht op de weg tussen het vakantiepark en Sint-Oedenrode te plaatsen, gaan we die route beveiligen voor iedereen die daar straks overheen moet", zei Valize tegen Omroep Meierij.

Overigens is er volgens haar wel rekening gehouden met de veiligheid van het verkeer op de A50. “We hebben gecheckt of bestuurders verblind zou kunnen worden, maar dat is niet het geval.”

Verantwoordelijk en veilig

De buurtbewoners voelen zich voor het blok gezet door het besluit van de gemeente om hier asielzoekers op te vangen. Een woordvoerder van de gemeente: “Wij gaan graag nader met de omwonenden in gesprek. De eerdere uitnodiging hiervoor staat nog steeds.” De bewoners hadden graag eerder willen praten.

LEES OOK:

Linda woont illegaal op vakantiepark en moet daar weg voor asielzoekers

Vluchtelingen worden verspreid over kleinere opvanglocaties in Meierijstad