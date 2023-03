Moordenaar en verkrachter Ludo de B. komt niet vrij: risico te groot

Ludo de B. blijft nog zeker twee jaar in een tbs-kliniek. Hij vormt een te groot risico voor de samenleving. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. De kans dat de veroordeelde moordenaar en verkrachter ooit nog vrij komt, lijkt met het jaar kleiner te worden.

Ludo de B. (64) ontvoerde en verkrachtte begin jaren negentig meerdere Belgische tienermeisjes in de grensstreek. Twee slachtoffers sloeg hij bewusteloos en heeft hij mogelijk levend begraven in een bos bij Putte. Hij werd gepakt en kreeg twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging.

'Ziekelijke stoornis'

Zijn straf heeft hij uitgezeten. In 2003 begon zijn tbs. Diverse klinieken door het hele land hebben hem intensief behandeld maar dat leidde tot niets. De klinieken vinden hem 'niet bewerkbaar'. Ze kunnen niets met hem aanvangen omdat de kernproblemen actueel blijven, namelijk een ziekelijke stoornis en gebrekkig ontwikkeling.

Alle deskundigen zijn het eens: hem vrijlaten zonder toezicht en zorg is gevaarlijk. De kans op herhaling blijft groot en toezicht en zorg blijven nodig, vinden de deskundigen. Ook seksueel geweld dreigt dan weer.

Plafond is bereikt

De deskundigen gaven het op: hij was uitbehandeld, zo luidde de conclusie. Daarom werd in februari 2021 al een aanvraag gedaan om hem de rest van zijn leven in een tbs-kliniek te plaatsen zonder verdere behandeling en zonder verlof.

Afgelopen zomer kwamen psychologen en psychiaters bij elkaar om te zien of er toch nog iets gedaan kon worden. Een Limburgse tbs-instelling wilde hem wel opnemen voor observatie.

Verlenging

Die observatie is intussen een paar weken bezig. Maar zoiets duurt 22 weken en daarna moet alles nog op een rijtje worden gezet. Deskundigen adviseerden daarom onlangs zijn tbs te verlengen met twee jaar. De officier van justitie was het daarmee eens.

Zijn advocaat vroeg om een jaar verlenging. De rechters kozen toch voor de maximale twee jaar omdat ze niet verwachten dat het over een jaar anders is gesteld met Ludo de B.

Bij de volgende beoordeling in 2025 zijn er volgens deskundigen en ook de rechtbank twee mogelijkheden. Als het beter met hem gaat komt hij op een longcare-plek en mag hij op verlof met met beveiligers en begeleiding. Als hij nog steeds gevaarlijk is krijgt hij een longstayplaats in een tbs-kliniek en zonder verder behandeling, voor de rest van zijn leven.

