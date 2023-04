Cindy ontdekte op late leeftijd dat ze autisme heeft: 'Ga naar een arts!'

Ze voelde zich altijd al anders, maar pas na 44 jaar snapt ze ook waarom. Cindy Laros (47) uit Roosendaal ontdekte pas op late leeftijd dat ze autisme heeft. Op Wereld Autisme Dag doet ze haar verhaal: “Heel erg dat ik dit nu pas weet.”

Cindy is in haar kinderenjaren buitenshuis misbruikt. Daar wil ze verder niks over kwijt. In 2017 ging ze daarvoor in therapie. De hulpverleners merkten bij haar behandelingen dat er meer aan de hand is. "Vertrouw je ze net, wisselen therapeuten steeds weer van baan. Dat was een hele worsteling." Pas na tien hulpverleners en drie jaar later komt de verlossende diagnose: autisme.

"Eerst was ik heel erg blij. Nu gaan we het oplossen: het gaat over", zo was haar gedachte na de late diagnose. "Daarna kwam de frustratie dat dit helemaal niet kan. Het gaat nooit meer over."

In al die jaren daarvoor had ze nooit aan autisme gedacht. "Ik voelde me eenzaam, maar snapte niet waarom." Haar omgeving ook niet. "Een vervelende leraar riep vaak: je moet mensen aankijken als je praat, daar krijg je later problemen mee." Op beoordelingen van haar werk hoorde ze dat ze niet sociaal was. Daar bleef het bij. "Doe niet zo moeilijk", of "Iedereen is wel een beetje autistisch", hoorde ze vaak van anderen.