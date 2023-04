B&B weigert gasten uit Roemenië, boekingswebsite grijpt in

Een Bed & Breakfast in Tilburg weigerde onlangs een student uit Roemenië, vanwege zijn afkomst. Navraag leert dat dit standaard beleid is voor de eigenaresse, die dit naar eigen zeggen doet na 'afspraken met de gemeente'. De gemeente ontkent dit met grote stelligheid, GroenLinks heeft raadsvragen gesteld over de kwestie. Booking.com heeft de B&B na vragen van Omroep Brabant van hun site verwijderd.

Alexandru Hegyi wilde voor de nacht van 28 op 29 maart een kamer boeken in Tilburg, waar hij een bezoek zou brengen aan de Tilburg University. Aanvankelijk werd zijn reservering bij een B&B aan de Bosscheweg geaccepteerd, maar kort daarna kreeg hij via Booking.com bericht van de eigenaresse: "We have an agreement with the municipality of Tilburg, our accomodation no longer receives Romeinse people", schrijft ze. En met 'Romeinse' bedoelt ze Roemeense mensen. Hegyi is woest om de gang van zaken.

Illegale prostitutie

Telefonisch bevestigt de eigenaresse tegenover Omroep Brabant inderdaad alle Roemenen die bij haar willen logeren te weigeren. Ze zou een boete van 25.000 euro open hebben staan, omdat Roemenen vanuit haar B&B illegale prostituees lieten werken. Begin vorig jaar zijn er inderdaad invallen geweest bij meerdere hotels in Tilburg, vanwege illegale prostitutie. Dit was ook het geval bij de B&B aan de Bosscheweg.

Daar zou de afspraak met de gemeente uit voortgekomen zijn. In een brief zou haar gezegd zijn geen Roemenen meer toe te laten. "I only do what is the agreement with the municipality", schrijft de vrouw aan Hegyi. Nadat Omroep Brabant vroeg om een kopie van de brief is de vrouw onbereikbaar voor commentaar.

'Dutch only' advertenties

De gemeente Tilburg laat aan Omroep Brabant weten dat er absoluut niet geadviseerd is om Roemenen te weigeren. "Bij deze ondernemer zijn eerder wel misstanden met illegale prostitutie geconstateerd, als dat nog eens gebeurt volgt er een dwangsom", zegt een woordvoerder. "Wat de ondernemer vervolgens zelf voor maatregelen neemt, weten wij ook niet."

GroenLinks-raadslid Nermin Agovic heeft raadsvragen gesteld over de zaak. Zo wil hij weten of deze B&B al eerder in beeld is geweest vanwege dit soort praktijken. Agovic maakt zich zorgen over de 'normalisatie van discriminatie', zo vertelt hij aan Omroep Brabant. Eerder trok hij ook al aan de bel om advertenties voor studentenkamers, waarin duidelijk vermeld werd dat naar 'Dutch only' studenten werd gezocht.

Ook in Eindhoven

Alexandru Hegyi is inmiddels weer in Roemenië en nog steeds woedend om de gang van zaken. Hij laat weten in contact te staan met politici in Roemenië, die de zaak op diplomatiek niveau bespreekbaar zouden willen maken. Hij zegt de hele wereld over gereisd te hebben, maar nog nergens zo'n 'onverbloemde discriminatie' is tegengekomen. "Wat komt hierna? Mogen Roemenen niet meer over straat lopen, of restaurant bezoeken?" Zo vraag hij zich af. "Deze zaak zou gesloten moeten worden!" Hegyi gaat een klacht bij de gemeente Tilburg indienen.

Antidiscriminatiebureau Radar uit Tilburg laat weten nog nooit eerder gehoord te hebben dat een gemeente zou adviseren een bepaalde bevolkingsgroep te weren. Het bureau onderzoekt de zaak op dit moment. Wel geven ze aan dat er recent een melding uit Eindhoven kwam, waar een vrouw uit Rusland geweigerd werd bij het Park Plaza Hotel. Volgens het hotel berustte dat op een misverstand.

Booking.com heeft na vragen van Omroep Brabant, besloten de vermelding van de B&B van hun website te halen.

