Gouden kettingen van 10.000 euro van vermoorde Ferdi Mathilda verdwenen

De politie is op zoek naar een man met wie Ferdi Mathilda uit Boxtel had afgesproken in de nacht voor zijn gewelddadige dood. Hij zou hem met een andere man ontmoeten in een casino in Eindhoven. Ook wil ze weten waar gouden kettingen, die zeker 10.000 euro waard zijn, zijn gebleven.

De 31-jarige Mathilda droeg die altijd. Toen hij op 28 november 2019 dood werd gevonden op een parkeerplaats in Eindhoven, had hij die niet meer om. Hij was door fors geweld om het leven gekomen. In de buurt van de plek waar hij lag, werden een mes en een hamer gevonden. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant worden maandag beelden getoond van Mathilda, zes uur voordat hij dood werd gevonden. Ook zijn zus komt aan het woord. Er was al naar buiten gebracht dat de gouden tip wordt beloond met 15.000 euro. Ferdi Mathilda is geboren en getogen in Boxtel. Hij woonde er in een flatwoning aan het Hoogheem. Zijn zus omschrijft hem als een trotse vader van een dochter van drie. “Ik ben een man geworden, want ik ben papa geworden”, zei hij dolblij na haar geboorte.

“Ik hou van jullie, ook al zeg ik het nooit.”

Het meisje was alles voor hem. Hij kon het ook heel goed vinden met zijn zus en haar kinderen. Het was volgens haar altijd gezellig. In het programma zijn ook geluidsopnamen van Mathilda te horen: “Je weet dat ik van jullie allemaal gewoon houd, ook al zeg ik het nooit.” Een politiemedewerker vond Mathilda en sloeg die donderdagochtend in 2019 direct alarm. Zijn lichaam lag op de parkeerplaats van het pand van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Deze organisatie helpt bij de aanpak van de georganiseerde misdaad.

Ferdi werd in 2019 gevonden op een parkeerplaats (foto: SQ Vision).

Het slachtoffer had niets te maken met dat gebouw. Verder is en blijft nog veel onduidelijk, maar de politie vertelt wel dat er ‘nieuwe ontwikkelingen’ zijn. Inhoudelijk wil ze hier niet op ingaan. Bij het onderzoek worden moderne opsporingstechnieken gebruikt, onder meer op het gebied van DNA. Daarmee probeert ze te achterhalen wat er is gebeurd. Ook wordt gebruik gemaakt van camerabeelden. In een reconstructie wordt getoond hoe een kennis Mathilda ophaalt in Boxtel, in de nacht van zijn gewelddadige dood. Ze hebben met een andere man afgesproken in het Fair Play Casino aan de Nieuwstraat in Eindhoven. Ze parkeren hun witte Kia Rio op de Kerkstraat. Op ‘echte’ camerabeelden is dan te zien hoe het tweetal naar het casino loopt, er binnenwandelt en na korte tijd weer vertrekt. De derde man is niet op komen dagen. Daarna is nog te zien hoe de Kia over de Fuutlaan rijdt en uit beeld verdwijnt. De man met wie ze hadden afgesproken, zou volgens Mathilda's kennis op de Fuutlaan zijn. Wat vervolgens is gebeurd, weten de politie en Mathilda’s nabestaanden na 3,5 jaar nog steeds niet. De politie houdt rekening met verschillende scenario's. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat Mathilda's kennis nooit is aangehouden.

'Het was altijd gezellig met Ferdi' (foto: Bureau Brabant).