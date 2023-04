'Controleer eigen grond', glasdeeltjes gevonden rondom afgebrande stallen

Mensen die in een straal van zo'n 3 kilometer ten westen van de stalbrand in Sint-Oedenrode wonen, moeten hun eigen grond controleren op glasscherven. Als eigenaren van dieren het dan veilig genoeg vinden, mogen die weer naar buiten. Dat zegt Veiligheidsregio Brabant-Noord nadat ze mensen eerder opriep hun dieren binnen te houden.

De gemeente Meierijstad heeft een kaart op gedeeld om welk gebied het precies gaat. Omdat er oostenwind stond tijdens de brand aan de Spierkesweg , moeten mensen vooral ten westen en zuidwesten even hun perceel controleren. In de omgeving van de brand zijn kleine stukjes glas gevonden. Die zijn waarschijnlijk afkomstig van zonnepanelen die verloren zijn gegaan bij de brand.

Het ging eerst om een straal van 3,5 kilometer rondom de afgebrande stal waarin bewoners moesten controleren. "Uit nader onderzoek is alleen gebleken dat het gebied een stuk kleiner is, maar uit voorzorg hebben we het in eerste instantie ruim ingeschat", laat een woordvoerster van de gemeente weten.

Volgens de gemeente Meierijstad, waar Sint-Oedenrode onder valt, kunnen mensen de neergevallen deeltjes opruimen met handschoenen aan. "Ze mogen in een dichtgebonden vuilniszak bij het restafval", staat op de site. "We gaan ook bij alle adressen die in het getroffen gebied liggen een brief met informatie bezorgen."

Schoolplein

De gemeente Meierijstad zorgt ervoor dat de openbate ruimte schoongemaakt wordt om eventuele glasdeeltjes op te ruimen. Het terrein van basisschool de Sterjasmijn in Nijnsel is woensdagmiddag al schoongemaakt met behulp van bladblazers zodat de kinderen daar donderdag veilig kunnen spelen.

De brand zelf om drie uur 's middags onder controle, maar de brandweer moest nog uren nablussen. In totaal zijn er twee stallen met daarin 9000 biggen en volwassen varkens verloren gegaan. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.