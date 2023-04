Stalbrand met 9000 dode varkens is een van de meest rampzalige in jaren

De enorme stalbrand in Sint Oedenrode met 9000 dode biggen en volwassen varkens is geen incident. De afgelopen jaren is het zo'n twee keer per jaar raak in onze provincie. Een overzicht van de grootste stalbranden.

2022 - Vinkel (700 geiten)

Op een boerderij aan de Weerschut in Vinkel brak eind november brand uit in een geitenstal met 700 dieren. De brand begon in het deel waar het hooi en voer opgeslagen lag. De meeste geiten stierven direct en de paar die wisten te ontsnappen bezweken later aan hun verwondingen en de stress.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

2022 - Heusden, gemeente Asten (43.000 kippen)

In het dorp Heusden gaat het eind april helemaal mis op een pluimveehouderij. Twee kippenstallen gaan in vlammen op en daarbij komen 43.000 van de in totaal 63.000 kippen om. De brandweer weet ternauwernood te voorkomen dat drie andere stallen en de boerderij ernaast in brand vliegen.

De kippenschuur brandde volledig uit (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

2020 - Sterksel (450 varkens)

Bij een grote brand in een varkensstal aan de Vlaamseweg in Sterksel weet de brandweer 600 varkens te redden. Voor 400 dieren in het achterste deel van de stal komt de hulp te laat omdat ze stikken. Vermoedelijk is een blikseminslag de oorzaak van de brand.

(foto: Rico Vogels/SQ Vision)

2020 - Lierop (1000 varkens)

Zo'n duizend varkens overleefden het niet, toen in hun stal in Lierop brand uitbrak. Volgens de aangeslagen varkenshouder zijn de dieren waarschijnlijk in hun slaap gestikt, nadat de afzuiginstallatie er door stroomuitval mee stopte. Na de brand stonden er beveiligers op het erf, om te voorkomen dat boze activisten binnen zouden komen.

De vlammen grijpen om zich heen bij de stalbrand (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

2019 - Asten (500 biggen)

Een stal van twintig bij vijftig meter brandde binnen een uur volledig uit. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de ventilatiekanalen van het luchtwas-systeem. De omgekomen biggen waren niet bedoeld voor de slacht, ze zouden later als fokvarkens worden gebruikt.

De stal kan als verloren worden beschouwd. (Foto: Rob Engelaar Fotografie)

2019 - Biezenmortel (3000 varkens)

Drie van de vier stallen op een boerderij in Biezenmortel werden compleet verwoest. Het vuur verplaatste zich razendsnel, door de luchtwasinstallatie. Die buizen zijn bedoeld om de lucht vol ammoniak en andere vervuilende stoffen te reinigen, maar die wassers jagen ook het vuur aan bij een brand. Kort na de brand werd de boerderij door dierenactivisten beklad met de tekst 'burn in hell'. Om verdere bedreigingen te voorkomen, werd er zelfs een tijdelijke buurtwacht opgezet, die de boerderij dag en nacht moest bewaken.

De brand is enorm (foto: Toby de Kort)

2018 - Asten-Heusden (4000 varkens)

De brand aan de Pannenhoef voor veel boosheid en verdriet. Vooral omdat er eerder dat jaar in Willemstad al 26.000 kippen om het leven kwamen. Overigens had het nog veel slechter af kunnen lopen. 4.000 varkens en 800 biggen uit twee naastgelegen stallen konden namelijk nog op tijd worden gered.

Brandweer met een big bij de grote stalbrand in Heusden. (Foto: Danny van Schijndel).

2016 - Oirschot (10.700 varkens)

De meest verwoestende stalbrand van de afgelopen jaren was aan de Notel in Oirschot. Bijna 11.000 varkens kwamen om in de vlammenzee die gepaard ging met explosies en waarbij ook asbest vrijkwam. De eigenaar van het bedrijf was bezig met laswerkzaamheden toen het vuur ontstond. Het lukte hem niet meer om de brand zelf te blussen. Zijn bedrijf was net failliet verklaard en op het moment van de brand was een doorstart dichtbij.

De stal is volledig verwoest door de brand (foto: SQ Vision/Sander van Gils).