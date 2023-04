'Hou dieren binnen', glasdeeltjes gevonden rondom afgebrande varkensstallen

Mensen die in een straal van 3,5 kilometer rondom de stalbranden in Sint-Oedenrode wonen, moeten hun dieren binnen houden. Het gaat om huisdieren, maar ook grotere dieren zoals vee. Die oproep doet Veiligheidsregio Brabant-Noord nadat er glasdeeltjes in de omgeving zijn gevonden. Die zijn vrijgekomen bij de brand, waarbij woensdagmiddag 9000 varkens zijn omgekomen.

Waarschijnlijk zijn de kleine stukjes glas afkomstig van zonnepanelen die verloren zijn gegaan bij de brand. De gemeente Meierijstad, waar Sint-Oedenrode onder valt, heeft het op haar site over neergevallen deeltjes van zonnepanelen. "De neergevallen deeltjes kunt u opruimen met handschoenen aan. Ze mogen in een dichtgebonden vuilniszak bij het restafval", staat er. Veegwagen

Volgens de veiligheidsregio gaat de gemeente aan de slag met een veegwagen. Dat gebeurt nu al op het terrein van een school, dat in de buurt ligt. De brand zelf is inmiddels onder controle. De brandweer is bezig met nablussen en dat duurt waarschijnlijk nog enkele uren. In totaal zijn er twee stallen met daarin 9000 biggen en volwassen varkens verloren gegaan. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.