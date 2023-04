Brokstukken van stalbrand liggen overal: 'Dit moet m'n pony niet opeten'

Tot zeker drie kilometer van de grote stalbrand aan de Spierkesweg in Sint-Oedenrode zijn brokstukken gevonden. Op het dak van de twee grote stallen lagen zonnepanelen en door de brand zijn delen van die panelen en glas verspreid over de wijde omgeving.

Andrea van der Rijt woont ongeveer 500 meter van de uitgebrande varkensstallen af. Ze was woensdagmiddag aan het werken in haar tuin toen de brand uitbrak. "Ik schrok enorm, want mijn oom woont daar. De brand was niet in zijn huis, maar helaas wel bij heel veel varkens."

In totaal kwamen woensdag 9000 varkens en biggen om bij de brand. "Ik vind het echt ongelooflijk sneu”, vertelt Andrea. “De hele buurt leeft trouwens erg mee. Iedereen wilde ook meteen helpen toen het gebeurde, maar dat kon niet meer, helaas. De brand verspreidde zich erg snel."

Voor nu zit er niet veel meer op voor de buurt dan opruimen. "Er ligt overal troep, zoals as en glas van de zonnepanelen."

Andrea vond grote stukken in haar tuin.