Goede doelen in problemen doordat busjes huren een stuk duurder is geworden

Tientallen zorgorganisaties zitten sinds het faillissement van liefdadigheidsinstelling MVI uit Oosterhout met de handen in het haar. Om kwetsbare mensen te vervoeren, huurden zij busjes van MVI. Maar de tarieven zijn een stuk hoger sinds Saam Doet Het de failliete onderneming overnam. Zo’n 40 van de 80 zorgorganisaties besloten daarom de bus in te leveren.

Topsport for Life in Eindhoven is een van die stichtingen. Deze organisatie houdt activiteiten en groepsreizen voor mensen met een levensbedreigende ziekte. De huurprijs van de bus werd van 300 euro vervijfvoudigd naar 1500 euro. “We zijn maar een kleine stichting en hebben het geld niet om dat lange tijd te kunnen betalen”, zegt kartrekker Miel in ’t Zand. “Daarom hebben we met pijn in het hart de bus ingeleverd.” En dat terwijl over vier weken een nieuwe reis op de planning staat. De stichting gaat dan met mensen met ALS naar Spanje. Zij zitten in een rolstoel en daarom is vervoer een hele opgave. De bus die Topsport for Life hier eerst voor gebruikte, had bijvoorbeeld een rolstoellift.

Miel in ’t Zand probeert het probleem nu op een andere manier op te lossen. Via een crowdfundactie en dankzij de toezegging van een enorme donatie, heeft Topsport for Life 20.000 euro bij elkaar gekregen. Daarmee wil hij een tweede- of derdehands bus kopen, die geschikt is voor rolstoelvervoer. “Dat wordt nog een hele kluif”, zegt hij. “Als we er een kunnen kopen, kost het ook veel geld om de bus te laten rijden. Benzine, verzekeringen, onderhoud: dat loopt flink in de papieren. Daarom hopen we dat bedrijven ons willen sponsoren.” Het verhaal van Topsport for Life staat niet alleen. Volgens Saam Doet Het hebben 40 zorgorganisaties gehuurde busjes ingeleverd. “Wij moesten de prijzen na het faillissement van MVI wel verhogen. Anders zouden wij er zelf verlies op draaien en uiteindelijk ook failliet gaan”, zegt directeur Lars van Engelen.

