112-nieuws: N395 dicht na groot ongeluk • schietmelding in Vinkel

Een 51-jarige man is donderdagnacht opgepakt, nadat hij betrokken raakte bij een aanrijding op de A58 bij Rucphen. De man kwam rond twee uur 's nachts in botsing met een andere auto en sloeg daarbij over de kop. Hij raakte niet gewond, maar uit een speekseltest bleek wel dat hij vermoedelijk onder invloed van drugs achter het stuur zat. Hij is aangehouden en er is bloed afgenomen. De uitslag daarvan is over een paar weken pas bekend. Na verhoor is hij met een rijverbod en een bekeuring naar huis gestuurd.