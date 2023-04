Black Lotus maakt geen indruk, maar deze fans waarderen de film wel

De film Black Lotus, met Rico Verhoeven in de hoofdrol, krijgt vernietigende recensies in de grote Nederlandse kranten. Toch hield dat bezoekers van de film niet tegen. In de Pathé-bioscoop in Tilburg Stappegoor kwamen de mensen donderdag enthousiast naar buiten. "Ik vind echt dat deze rol Rico goed past en dat hij het goed doet", zegt een vrouw.

In Black Lotus speelt Rico een ex-commando. Als zijn beste vriend tijdens een missie overlijdt, zet hij alles op alles om voor zijn vrouw en dochter te zorgen. De film krijgt niet al te beste recensies. 'Te veel saaie dialogen, te weinig actie', kopte de Volkskrant. Het AD noemde Black Lotus een actiefilm van wegwerpniveau en volgens De Telegraaf debuteert Rico Verhoeven in een rammelend bouwpakket. In Tilburg waren de reacties donderdag een stuk positiever.

"Ik kom hier niet om naar zijn lichaam te kijken."

Twee vrouwen bezochten de ochtendvoorstelling. "Ik kom hier niet om naar Rico Verhoevens lichaam te kijken, maar naar de film. En die vind ik goed, net als Rico", vertelt een van de twee. "Dat Black Lotus Engels gesproken is, vind ik geen probleem, want het Nederlandse accent is er nauwelijks. Ik ken Amerikaanse films waar het Engels slechter is." Ze denken dat Rico er goed aan gedaan heeft om meteen een hoofdrol op zich te nemen. "Met een bijrol in een grotere productie kan hij te weinig van zichzelf laten zien. Hij zet zichzelf nu op de kaart", zeggen de vrouwen. Het compliment zal de kickbokskampioen uit Halsteren goed doen. Woensdagochtend gaf hij in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant aan dat hij zenuwachtiger is voor de reacties op zijn filmdebuut dan een kickbokswedstrijd.

"Hij acteerde niet gemaakt of geforceerd."

Ans uit Oisterwijk was ook positief. "Rico was echt goed en zette zijn personage geloofwaardig neer. Het kwam niet gemaakt of geforceerd over." Kritiekloos is Ans echter niet. "Het begin was lastig omdat het verhaal niet helemaal duidelijk was. De personages en hun verbanden werden niet goed geïntroduceerd. Maar toen de actie begon, vond ik het het steengoede film."

"Ik dacht die kickbokser kan er niets van, maar hij was best goed."