Nepverpleger werkt 13 dagen in het ziekenhuis: negen maanden celstraf

Nepverpleger Leroy S. uit Rosmalen heeft in 2020 dertien werkdagen als verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch gewerkt, zonder dat hij de vereiste papieren had. Hij viel door de mand toen collega's zeiden dat hij niet bekwaam was om zijn werk uit te voeren. De rechtbank in Den Bosch vindt dat hij zich schuldig maakte aan oplichting en dat hij de kans voor lief nam zieke patiënten te benadelen. Daarvoor krijgt S. negen maanden celstraf, die hij al in voorarrest heeft uitgezeten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tbs, 2 jaar celstraf en 5 jaar beroepsverbod geëist. Ook wilde justitie dat zijn naam volledig genoemd zou worden in het vonnis, om herhaling te voorkomen. Volgens het OM nam S. bewust een groot risico dat kwetsbare patiënten ernstige gezondheidsschade zouden oplopen. Ook is werd hij verdacht van poging tot zware mishandeling. Maar door die laatste verdenking zette de rechtbank een streep. Dat kon niet worden bewezen, omdat patiëntendossiers gesloten bleven. 'Mazzel'

Zover bekend hebben patiënten geen nadelige gevolgen ondervonden van de handelingen van de nepverpleger. Het OM noemt dat 'mazzel'. Leroy S. zei eerder dat hij niemand in gevaar heeft gebracht. De rechtbank ziet dat anders. "U heeft totaal geen oog gehad voor de risico's", stelde de rechter. "Er lijkt sprake te zijn van grove zelfoverschatting." S. meldde zichzelf aan toen de coronapandemie net in alle hevigheid was uitgebarsten. Hij zei toen dat hij een hbo-diploma als verpleegkundige 4 had, maar dat hij daar niet bij kon en dit diploma later zou geven. Wel liet hij een aanvraag voor zijn registratie als verpleegkundige zien. Door de coronacrisis en de drukte die daarbij kwam kijken, geloofde het Jeroen Bosch hem op zijn woord en kon hij aan de slag in het ziekenhuis. Goede sier

Hij werkte van 19 maart tot 8 april als verpleegkundige. Volgens het OM controleerde hij de patiënten en gaf hij hen medicijnen. S. verklaarde eerder geen idee te hebben waarom hij loog. "Ik wilde goede sier maken. In mijn familie komt het niet vaak voor dat iemand een diploma haalt. Het balletje is steeds verder de verkeerde kant op gaan rollen." Wel bleef het ziekenhuis hem herhaaldelijk vragen naar de diploma’s. Hij viel door de mand, toen vaste medewerkers aangaven dat hij niet bekwaam zou zijn om zijn werk uit te voeren. “Toen hebben we na dertien werkdagen afscheid van hem genomen”, zei een ziekenhuiswoordvoerder. Ehbo-opleiding

Op 18 mei werd S. aangehouden. Bij doorzoekingen werden medische materialen gevonden in een opslagbox in Den Bosch. Het ging onder meer om uniformen, naalden, medicijnen en een hartmonitor. In werkelijkheid had Leroy S. alleen een ehbo-opleiding. Hij heeft vijf maanden een zorgopleiding gevolgd, die hij niet afmaakte. Hij had wel een vmbo-kader diploma, maar dat is niet voldoende om als verpleegkundige te werken. Daarom deed het ziekenhuis aangifte tegen de man. Slinkse wijze

Volgens de rechtbank heeft S. zich daarom ook schuldig gemaakt aan oplichting. "Mensen moeten eropaan kunnen dat ze door gediplomeerde medewerkers worden geholpen. U heeft op slinkse wijze de coronapandemie misbruikt om in het ziekenhuis aan de slag te gaan", zei de rechter. Om te voorkomen dat S. nog eens in de fout gaat, krijgt de nepverpleger een beroepsverbod en een voorwaardelijke celstraf van 161 dagen. Ook krijgt hij langdurig te maken met de reclassering. Zo krijgt hij een verplichte psychische behandeling en moet hij begeleid wonen.