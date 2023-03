'Mazzel' dat patiënten geen letsel opliepen door nepverpleger Leroy S.

Dat patiënten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) geen letsel overhielden aan het handelen van nepverpleger Leroy S., is niet aan hem te danken, vindt het Openbaar Ministerie (OM). “Dat noemen we populair gezegd: mazzel. Patiënten hebben enorm veel geluk gehad”, zei de aanklager dinsdagochtend in de rechtbank van Den Bosch. Advocaat Arthur van der Biezen betwist dat: "Het is niet te bewijzen."

De man reageerde tijdens de eerste coronagolf op een hulpoproep van het JBZ. Er was een groot tekort aan personeel en er waren veel doodzieke coronapatiënten. Tijdens een intakegesprek loog S. dat hij een hbo-opleiding, verpleegkunde 4, had afgerond. In werkelijkheid had hij een ehbo-opleiding en vijf maanden lang een zorgopleiding gevolgd.

Zonder juiste papieren zou S. in 2020 kwetsbare patiënten antibiotica, morfine, vocht en zuurstof hebben toegediend. Daarmee nam hij volgens het OM bewust een groot risico dat patiënten ernstige gezondheidsschade zouden oplopen. Daarom eiste justitie tbs en een celstraf van 2 jaar. Ook wil het OM een beroepsverbod van 5 jaar én zou in het vonnis zijn naam volledig moeten worden genoemd.

"Het verschil tussen leven en dood was in die tijd klein", aldus de officier. Daarmee nam S. volgens het OM bewust het risico dat mensen ernstig letsel zouden oplopen.

S. draaide nachtdiensten op de corona-afdeling en de Spoedeisende Hulp. De Rosmalenaar zelf stelde dat de taken die hij uitvoerde ‘geen hogere wiskunde’ waren en in een buddy-systeem werkte. “Ik heb niemand in gevaar gebracht”, benadrukte hij maandag tijdens de eerste zittingsdag. Justitie vindt dat de handelingen juist risicovol en levensbedreigend waren.

Omdat de situatie in het JBZ zo nijpend was, werd S. na de intake versneld aangenomen en werkte hij er drie weken. Justitie noemt het liegen en bedriegen S. zeer kwalijk: “Hij heeft zich met mooie verhalen het ziekenhuis binnengepraat. Hij is niets meer dan een oplichter. Een charlatan", stelde de officier.

Medische dossiers van patiënten, waarin alles wordt bijgehouden, blijven ondanks aandringen door Van der Biezen gesloten. "Daardoor weten we niet of hij iets heeft toegediend, zo ja wat, hoeveel, bij wie en hoe risicovol dat was. Eigenlijk weten we niets."

Dat is - net als de strafeis - tegen het zere been van advocaat Arthur van der Biezen, die Leroy S. bijstaat. Volgens hem is er geen sprake van een eerlijk proces en rammelt het dossier. Verklaringen van JBZ-medewerkers zijn in de ogen van Van den Biezen vaag en niet te koppelen aan medische handelingen die S. bij patiënten zou hebben verricht.

Uit onderzoek blijkt echter dat er geen verband is tussen het handelen van S. en de gevolgen voor de gezondheidstoestand van patiënten. “Maar dat niemand is benadeeld, is geen verdienste van de verdachte”, stelt het OM. “Dat noemen we populair gezegd: mazzel hebben. Patiënten hebben enorm veel geluk gehad.”

In april 2020 werd S. betrapt, ontslagen en opgepakt. Bij zijn arrestatie vond de politie gestolen medische apparatuur, zoals een hartmonitor.

De verdachte zat daarna 289 dagen in de cel en werd onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). S. had 'een zeer problematische jeugd’ en zat vanaf zijn veertiende op een internaat. Uit het onderzoek blijkt dat S. narcistisch is. "Hij is een pathologisch leugenaar en zoekt spannende situaties op." De kans op herhaling is groot, somde de aanklager op. Mede om die reden is intensieve psychische behandeling en toezicht nodig, vindt het OM.

Volgens advocaat Van der Biezen ligt dat anders. Hij had juist willen helpen in crisistijd en gaf ook aan bepaalde handelingen niet te mogen verrichten. "Hij is een bepaalde rol in gedreven." Ook wees de advocaat op een rapport van de reclassering. Daarin staat dat de kans op herhaling juist laag is.

