Nepverpleger Leroy S. heeft 'geen idee' waarom hij heeft gelogen

Nepverpleger Leroy S. werkte van tijdens de eerste coronagolf in 2020 van 19 maart tot en met 8 april als verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Hij had daarvoor geen diploma's. Maandag moest hij zich verantwoorden voor de rechtbank. "Ik wilde goede sier maken, in mijn familie komt het halen van een diploma niet vaak voor", vertelde Leroy S. in rechtbank in Den Bosch. "Ik heb geen idee waarom ik heb gelogen. Het balletje is steeds verder de verkeerde kant op gaan rollen."

S. wordt beschuldigd van oplichting, het gebruik maken van vervalste documenten, diefstal, overtreden van de wet-BIG en poging tot zware mishandeling van patiënten met voorbedachte rade. Hij zou tijdens de periode in 2020 dat hij onbevoegd aan het werk was in het JBZ aan patiënten onder meer antibiotica, morfine, vocht en zuurstof hebben toegediend.

Tekort aan verpleegkundigen

De man uit Rosmalen maakte gebruik van het feit dat er een tekort aan verpleegkundigen was in JBZ. S. meldde zich bij het JBZ na het lezen van een advertentie. "Ik heb een standaardmail gestuurd en heb daarop een uitnodiging gekregen. Na een intakegesprek ben ik aangenomen. In het gesprek heb ik me groter voorgedaan dan de werkelijkheid was." Tijdens het intakegesprek loog hij dat hij een hbo-opleiding, verpleegkunde 4, zou hebben. Vanwege de penibele situatie met zorgpersoneel in het ziekenhuis kon hij gelijk aan de slag.

Een paar weken later werd S. ontslagen, toen bleek dat de informatie over zijn vooropleiding niet klopte. In werkelijkheid had hij een EHBO-opleiding en vijf maanden een zorgopleiding gevolgd. Wel had hij een vmbo-kader opleiding aan het Summa College in Eindhoven afgerond. In principe had hij dus alleen als zorgondersteuner mogen werken.

Vervalste diploma's

Op de computer van S. zijn vervalste diploma's gevonden. Ook vroeg hij een registratie aan in het kwaliteitsregister voor de zorg, het zogenaamde BIG-register. Waarom, weet hij niet meer, zei hij tegen de rechter. "Ik heb er niet bij stilgestaan wat voor aanzien dat BIG-register heeft."

Twistpunt tijdens de zitting was het mogelijk wel of niet toedienen van medicatie aan patiënten. Hij zou daarmee patiënten in gevaar hebben gebracht. Volgens S. heeft hij bij leidinggevenden aangegeven dat hij handelingen moest uitvoeren waarvoor hij niet gekwalificeerd was. Maar volgens collega's vertelde S. in het ziekenhuis dat hij gediplomeerd verpleger was en verrichte ook handelingen op dat vlak.

Pasje voor het ziekenhuis

Leroy had ook een bijbehorend pasje waarmee hij in het JBZ overal binnen mocht. Veder had hij een verkeerd uniform gekregen, namelijk die van verpleger op de intensive care van het JBZ.

S. had via de logistieke afdeling van het JBZ kort voor zijn ontslag nog een hartmonitor van 25.000 euro besteld voor de SEH-afdeling. Op de logistieke afdeling werd akkoord gegeven. Na zijn ontslag heeft S. de hartmonitor opgehaald bij het JBZ en uit rancune willen verkopen. "Ik niets, dan zij ook niet." Kort daarop viel de nepverpleger door de mand.

De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. De strafeis tegen S. komt dinsdag. De nepverpleger is al sinds maart 2021 onder voorwaarden op vrije voeten.

