Man weer opgepakt nadat vrouw en huisgenoot dood in flat werden gevonden

Een 37-jarige man is voor de tweede keer opgepakt nadat zijn vrouw en zijn huisgenoot beiden in een jaar tijd dood werden gevonden in zijn flat aan de Mozartlaan in Tilburg. Hij is afgelopen dinsdag opgepakt in Vlaardingen, melden politie en justitie vrijdag. Er zou nu wel voldoende bewijs zijn om de man als verdachte aan te merken.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw, destijds 33 jaar oud, op 14 december 2020 en voor de dood van zijn 36-jarige huisgenoot op 19 oktober 2021. De slachtoffers werden onder verdachte omstandigheden in de woning van de opgepakte man in Tilburg-Noord gevonden. Hij werd na het aantreffen van het eerste slachtoffer, zijn vrouw, opgepakt, maar werd destijds na drie weken door het hof vrijgelaten. Voldoende bewijs

Hij bleef verdachte in dit onderzoek. Hij is nu opnieuw opgepakt en zijn voorarrest is inmiddels verlengd. “Het Openbaar Ministerie is van mening dat er voldoende feiten en omstandig zijn op basis waarvan de man betrokken is bij de dood van beide slachtoffers en heeft de rechter-commissaris gevraagd om op grond daarvan de man langer in voorlopige hechtenis te houden”, besluit justitie. Beelden van het politieonderzoek na de vondst van de dode vrouw in 2020.