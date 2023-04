112-nieuws: aanrijding fietser in Helmond • schoten in Waalwijk

02.50

Op de kruising van de Lagedijk met de Engelseweg in Helmond is afgelopen nacht een gewonde fietser gevonden. Vermoedelijk is het slachtoffer aangereden tijdens het oversteken van de kruising en achter gelaten. Andere weggebruikers vonden de man aan en belden de hulpdiensten. De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd.