112-nieuws: stank door aangebrande worstenbroodjes Boxtel • ongeluk op N65

Een Roemeense man (34) is vrijdagavond aangehouden in Bakel, in verband met de dood van een Roemeens jongetje (9) uit België. De man is door de Nederlandse politie opgepakt. De negenjarige jongen werd donderdag in het water gevonden van het Houtdok in Gent. De jongen was al sinds begin dit jaar vermist.

