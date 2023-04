Weer minder wietkwekerijen ontdekt, maar schijn bedriegt

De politie vindt steeds minder wietkwekerijen. Vorig jaar zijn er in Brabant 338 kwekerijen opgerold. Dat blijkt uit het nationaal overzicht drugslocaties van de politie. Of er ook echt steeds minder wietplanten groeien, is nog maar de vraag.

Landelijk is al jaren een daling zichtbaar, maar er valt wel iets op: Zeeland-West Brabant telde als enige regio in het land juist meer kwekerijen, tegen de trend in. De oorzaak is onbekend. De politie kan daar geen antwoord op geven.

Stekjes

Ook opvallend is dat gemiddeld één op de drie wietstekkerijen in Oost-Brabant zat. Landelijk waren er 61 kwekerijen met jonge plantjes. In het oosten van Brabant: 20. Of dat ook meteen wil zeggen dat het oosten van de provincie de ‘kraamkamer’ is van de wiet gaat te ver.

De kwekerijen met volwassen planten zitten vooral in het westen. Daar, met nog een beetje in Zeeland, waren het er 209. In het oosten van de provincie waren er op 129 plekken wietkwekerijen.

Landelijk waren er 1604 kwekerijen, tegen 2285 een jaar eerder. Maar dat is nog niks vergeleken met 2017 toen er nog 4600 kwekerijen werden opgerold.

Provinciaal gezien worden de meeste kwekerijen in Zuid-Holland gevonden (368). Op de voet gevolgd door Brabant (338).

Verstopt

De daling van het aantal opgerolde kwekerijen heeft volgens de politie een paar oorzaken. Er is te ‘weinig capaciteit’ bij de politie. Hennep heeft een ‘lagere prioriteit’. Bij veel eenheden is de wietspecialist wegbezuinigd.

Verder speelt mee dat kwekers beter hun best doen om de kwekerij te verstoppen, door bijvoorbeeld ondergrondse hennepkwekerijen op te zetten. Ook wordt er minder vaak anoniem getipt.

Drugslabs

De andere drugscijfers waren grotendeels al bekend. Zoals het aantal van 23 ontdekte drugslabs, waaronder twee cokewasserijen in West-Brabant. Een ‘lichte toename’ vergeleken met een jaar eerder. Landelijk zag de politie met in totaal 105 labs, ook een toename. Amfetamine wordt het meest gemaakt.

De politie ziet nog steeds uitbreiding van de labs naar Noord- en Zuid-Holland en de noordelijke provincies. Vaak met Brabantse inbreng.

Brabant heeft van alle provincies de meeste opslagplaatsen voor synthetische drugs, zoals grondstoffen. 29 opslaglocaties waren er vorig jaar. Wel minder dan in '21. Landelijk: 86.

Dumpingen

Qua dumpingen (42) voert Limburg de boventoon. In de provincie Noord-Brabant waren het er 30 (landelijk 155). Dat aantal ‘klassieke gevallen’ van dumpingen van jerrycans en tonnen op afgelegen bospaden is sinds 2018 fors aan het dalen. Dat komt mede omdat labs anders lozen, bijvoorbeeld direct in de bodem.

Afval gaat soms letterlijk in rook op. Zo brandde een trailer bij Kruisland (juli) met 15.000 liter drugsafval uit. Afval blijft vaker achter in labs, zoals in Baarle-Nassau (november) waar het verbrandde. De experts bij de politie waarschuwen voor de ‘verwoestende’ gevolgen van drugsafval in de natuur.

Politie-experts zien dat de ontmanteling van cryptonetwerken als Enrochat effecten hadden op drugsnetwerken. Maar dat duurde amper een jaar en toen volgde herstel. Bovendien: hoeveel wordt nooit ontdekt en kan dus doordraaien, is altijd de vraag.

Over dit jaar is nog weinig te zeggen. Het aantal labs (7 tot nu toe) past in de trend van vorig jaar.

Minder wietkwekerijen opgerold, politie heeft er te weinig tijd voor

Drugsindustrie lijkt weer op te leven, Brabant blijft koploper