Drugsindustrie lijkt weer op te leven, Brabant blijft koploper

Dit jaar zijn er weer meer drugslabs ontdekt in Brabant. Op zeker 23 plekken vond de politie een illegaal laboratorium. Het ging vooral om speed, xtc en GHB. Tot in Friesland waren Brabantse 'koks' druk met drugs, soms met dodelijke afloop. Brabant is en blijft nationaal koploper met de productie van synthetische drugs.

De ene keer was het een GHB-labje, gewoon met een kookpan in een slaapkamer, zoals aan het Frans Heijlaertsplein in Breda. Dan weer stonden chemische stoffen te pruttelen in een huis aan de Carel Willinkstraat in Eindhoven maar ineens vloog het xtc-lab in de fik.

Labs zaten overal en nergens: in een paardenstal, ook ontdekt door brand, in november in Baarle-Nassau. Het zat verstopt in loodsen in Oeffelt, Vessem en Eindhoven maar ook in woonhuizen in woonwijken in Waalwijk, Dongen, Odiliapeel, Hoeven en Bergen op Zoom.

Cijfers

In het westen van de provincie gaat het om twaalf labs. De eenheid Oost-Brabant wil de concrete cijfers pas later delen. Maar daar telde de politie er meer dan de tien van vorig jaar: minstens elf dus. Bij elkaar werden minstens 23 labs gevonden in Brabant. Tegen 17 vorig jaar maar dat was een uitzonderlijk 'rustig' jaar, mogelijk door de encrochat-successen en de coronacrisis.

Betrouwbare landelijke cijfers over het totaal aantal labs zijn er nog niet. Alles wijst er op dat het boven de zeventig uitkomt.

Speed

Zoals altijd werd in Brabant amfetamine (speed) het meest gemaakt. Ook xtc en GHB waren volop in productie: dat zijn de twee soorten drugs waarmee Brabant landelijk altijd voorop loopt. Er was dit jaar nauwelijks meth-productie in het nieuws in Brabant.

Mega-labs ontbraken dit jaar. Het lab in Baarle was wel groot. Het cokelab bij Steenbergen draaide bijna industrieel, met tien Colombianen die binnen in de loods woonden en ploegendiensten konden draaien.

Friesland

Een trend die al jaren zichtbaar is: Brabantse criminelen die ver van huis hun fabriekjes bouwen. De politie ziet het als een uitbreiding van het werkgebied en geen waterbedeffect.

Een treurig voorbeeld was een lab dat eind mei ontplofte in Haule (Friesland). Daarbij stierf een Eindhovenaar. Een stadsgenoot raakte zwaar verminkt. Zo’n 220 kilometer van huis.

In Ambt Delden (Overijssel) leidde een ondergronds lab naar Brabanders. Net als bij een lab in het Limburgse Lottum en het Zeeuwse Sint Maartensdijk.

Dumpingen en lozingen

Drugsafval werd er minder gevonden: van Woensdrecht tot aan Westerbeek lagen blauwe vaten langs de kant van de weg. Enkele tientallen gevallen kwamen in beeld. Wel wat bijzondere vondsten, zoals een bakwagen midden in Zundert met 3800 liter chemische stoffen. En in Kruisland een brandende wagen met 150 vaten en jerrycans. Er zijn aanwijzingen dat er meer wordt geloosd in putten zoals in Halsteren en Neerkant.

Het aantal wietkwekerijen is vrijwel zeker weer lager. Bijna 300 waren het in 2021. Het cijfer van dit jaar is nog onbekend. Gek genoeg blijft de stroomdiefstal gelijk. Experts denken dat ze goed verstopt zitten, zoals in Boxtel in een gierput of in een kelder in Tilburg.

Coke

Tonnen coke stroomden binnen, vooral via de havens van Antwerpen en Rotterdam. Uitschieter was Antwerpen op 20 oktober met een container waarin bijna 8000 kilo coke zat, bestemd voor een adres in Flevoland. Misschien wel de grootste vondst dit jaar in Brabant was in mei in Roosendaal: 899 kilo. Pakweg 2000 kilo coke met bestemming Brabant kwam in 2022 in het nieuws.

De onderschepte drugs in Brabant hebben een waarde van vele miljoenen euro's. Hoeveel drugs bij de klant belandde, is altijd de grote vraag.