Ernstig zieke Ben genoot van Verbeeten Challenge, nu is hij overleden

Twee weken geleden stapte de ernstig zieke Ben van Nies nog zelf over de finish van de Verbeeten Challenge in Tilburg. Afgelopen donderdag is de Terheijdenaar in het bijzijn van zijn familie overleden. "Wij hebben ons pa los moeten laten. Maar hij zal voor altijd in ons hart zitten," vertelt zijn dochter Nicole.

Koste wat kost zou de 66-jarige Ben zelf over de finish van de de Verbeeten Challenge lopen. "Dit is het laatste wat ik doe," vertelde de Terheijdenaar op 2 april vlak voor zijn vertrek naar Tilburg. "Ik doe een stuk in de rolstoel, maar de laatste meters doe ik zelf." Ondersteund door zijn kinderen liep hij later die dag de laatste meters naar de finish van de Verbeeten Challenge. Op de klanken van Frank Sinatra's My Way werd hij binnengehaald met een onafgebroken applaus. Ben did it his way.

"Het is een dag geweest met een dikke gouden rand."

De familie kijkt met een heel fijn gevoel terug op die dag dat ze samen met hem over de eindstreep liepen, vertelt zijn dochter Nicole. "Het is een dag geweest met een dikke gouden rand. Ons pa heeft echt intens genoten. Dat hij op televisie kwam en dat hij zoveel aandacht kreeg, dat vond hij geweldig. Iedere keer als we met hem over die dag spraken, verscheen er een lach op zijn gezicht." Die zondag met de Verbeeten Challenge was wel intensief voor Ben, hij heeft volgens Nicole toen alles gegeven. "Die maandag erna kwam hij uit bed alsof er niets aan de hand was. Maar de drie dagen daarna heeft hij niets anders gedaan dan geslapen." Samen met zijn familie beleefde Ben nog een heel mooi Paasweekend. "Maar vanaf dinsdag na Pasen ging het snel. Op donderdag heeft hij besloten dat het daar stopte." Ben van Nies is overleden aan de gevolgen van leverkanker. In 2020 werd alvleesklierkanker bij hem ontdekt. Twee jaar later dacht hij kankervrij te zijn. Maar verdrietig genoeg werden er in de loop van 2022 plekjes op zijn lever gevonden. Donderdag vindt de uitvaart plaats in Breda. Ben van Nies is 66 jaar geworden.