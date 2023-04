Veroordeelde ex-Satudarah-topmannen gaan door met criminele activiteiten

De politie heeft de voormalige topmannen van motorclub Satudarah weer opgepakt. Het gaat om twee Tilburgers en een ex-chapterbaas uit Rosmalen. Ze waren net veroordeeld en het lijkt er op dat ze gewoon door gingen met hun onderwereldactiviteiten. Nu gaat het om grootschalige internationale drugssmokkel.

Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost, de regionale omroep van Overijssel. In die provincie wonen diverse leiders en oprichters van de motorclub. Vier andere verdachten komen uit deze regio, waaronder Enschede. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de arrestaties, maar geeft verder geen details.

Exclu

De verdachten kwamen in beeld bij de nieuwste cryptotelefoonzaak rond het bedrijf Exclu. Dat telefoonbedrijf werd in het geheim door de politie vanaf september 2020 onderzocht. Een jaar geleden startte onder meer het Team High Tech Crime de zoektocht naar de gebruikers.

Tijdens dat onderzoek kwam in augustus een tip binnen bij de politie: de ex-Satudarahleden die net waren veroordeeld, zouden gewoon doorgaan met criminele activiteiten.

Brabanders

Op 3 februari volgde een politieoperatie in Nederland, België en Duitsland met 79 doorzoekingen en 42 arrestaties. Toen zijn ook de ex-Satudarahleden opgepakt. Het gaat onder anderen om Angelo M. (46) en Redouan I. (46) uit Tilburg. I. was penningmeester van de club. De derde Brabander die is opgepakt is een voormalig chapterbaas (45) uit Rosmalen.

De Tilburgse topmannen van Satudarah zijn vaker veroordeeld. Dat gebeurde bij de rechtbank in Breda en eind 2021 nog bij de rechtbank Zwolle. M. kreeg vier jaar cel voor het leiden van een misdaadorganisatie, net als zijn broer Xanterra. Redouan I. kreeg 3,5 jaar. Ze mochten in afwachting van het hoger beroep het proces thuis afwachten.

Verboden

De motorclub zelf bestond sinds 1990. Rond 2010 kwamen er steeds meer verhalen dat de club een dekmantel zou zijn voor criminelen. Daarna volgden steeds meer arrestaties en veroordelingen. In 2018 is de club officieel verboden door de rechter.

Dit nieuwste onderzoek met de codenaam 26March wordt gedaan door het Landelijk Parket van het OM dat meestal grote internationale drugszaken doet. Het proces wordt gehouden in de rechtbank Den Bosch.

