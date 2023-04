Pony achtergelaten op een terras: dronken mannen krijgen geen straf

De twee dronken mannen (30 en 44) die een pony mee op stap hebben genomen in Den Bosch, worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie kan niet worden bewezen dat ze niet goed voor de pony hebben gezorgd. Afgelopen januari namen ze pony Chrisje mee naar binnen in café De Sjeng. Daarna gingen ze met het dier naar het terras van Grand Café Carras. De pony werd daar achtergelaten en door de dierenambulance opgehaald.

Het Openbaar Ministerie heeft de twee mannen vorige maand uitgenodigd voor verhoor. Donderdag blijkt dat ze niet worden vervolgd. "Weliswaar is een terras in de binnenstad van Den Bosch geen plaats om een pony te stallen, maar uit meerdere verklaringen blijkt wel dat er is gezorgd voor water en voer en dat zij zijn teruggekomen naar het terras om de pony op te halen", zo meldt het OM.

Een van de beschonken mannen is Sjors Pardoel, CDA-raadslid in Maasdriel. Hij wil donderdag niet reageren.

Pardoel kocht de pony afgelopen januari samen met een vriend, voor de grap. Daarna gingen ze de kroeg in en bonden ze de pony vast op het terras in de Bossche binnenstad. Zijn partij schreef later in een verklaring dat Pardoel het dier daarna naar een kinderboerderij van een van zijn vrienden wilde brengen. Maar zover is het nooit gekomen.

'Kwajongensstreek'

Het dier stond van half vijf 's middags tot negen uur 's avonds op het terras van Grand Café Carras. De medewerkers gaven haar in de tussentijd te eten en te drinken. Uiteindelijk werd het dier opgehaald door de dierenambulance. De dronken mannen wilden de pony zelf meenemen, maar dat mocht niet omdat ze niet konden bewijzen dat het hun dier was.

CDA-fractievoorzitter Robert van Dijk sprak van een 'kwajongensstreek' en 'jeugdige onbezonnenheid'. "Maar het is wel erg ongepast voor iemand die in de gemeenteraad zit." Het CDA besloot na beraad dat Pardoel vooralsnog niet weg hoeft als raadslid. Na een stevig gesprek werd besloten tot een 'periode van bezinning', waarin Pardoel wordt gecoacht.

De pony stond in café De Sjeng: