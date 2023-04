Beloning van 250.000 euro levert niks op, familie vermiste Germa houdt hoop

Het was een emotionele dag voor de familie van de vermiste Germa van den Boom uit Nieuwendijk. Om middernacht verloopt de beloning van 250.000 euro voor de gouden tip die helderheid zou moeten geven over haar verdwijning. Dat gebeurde in 1984 en nooit is er meer iets van Germa vernomen. Hoewel de beloning niet hielp, wil haar nichtje Heidi Langerak niet opgeven. "Hoop stopt nooit."

“Het is de laatste dag van een halfjaar waarin je hoopt dat er iets komt”, vervolgt Heidi. “Je hoopt dat iemand voor een kwart miljoen wil praten. Je hoopt dat iemand gaat vertellen wat er is gebeurd of waar Germa is.”

Germa van den Boom was in 1984, toen ze verdween, negentien jaar. Ze was voor het eerst een weekend alleen thuis in Nieuwendijk en op zaterdag 28 juli ging ze met vriendinnen stappen in Gorinchem. “Een buurjongen heeft haar thuis afgezet en daarna is er niks meer van haar vernomen”, weet Heidi.

In het huis vond de politie sporen van een ruzie. Op de keukenstoelen werden kleine bloedspatjes gevonden en op de trapleuning lag ook bloed. Van Germa ontbrak ieder spoor. “Al 39 jaar weten we dat er een misdaad heeft plaatsgevonden, maar we weten niet precies wat er gebeurd is.” En dat frustreert de nabestaanden.

Een half jaar geleden kwam de Peter R. De Vries Foundation met een beloning van een kwart miljoen voor dé tip die naar Germa leidt. Meer dan 250 tips kwamen er binnen. “Super, maar de gouden tip zat er niet bij..”