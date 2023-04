Weer twee drugslabs ontdekt, vier mensen opgepakt

In Eersel en Hooge Mierde zijn vrijdagochtend twee drugslabs ontdekt. In beide labs werd nog drugs gemaakt. Het gaat om productielocaties van synthetische drugs. Vier mensen zijn aangehouden.

In Eersel werd het drugslab gevonden in een bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein De Haagdoorn aan de Sigarenmaker, vlakbij de A67. In Hooge Mierde werd de vondst gedaan in een garage bij een huis aan de straat De Stad. Dat is een straat net buiten het dorp. Politie en brandweer onderzoeken of het mogelijk is de labs te ontmantelen.

Derde en vierde

Het zijn alweer het derde en het vierde drugslab die deze week zijn ontdekt. In Tilburg werd dinsdagmiddag een amfetaminelab gevonden in een huis midden in een woonwijk. Daar werden drie mannen uit Tilburg (52), Gilze (50) en Oss (33) aangehouden. In Hapert waren twee mensen op grote schaal aan het hobbyen in een bungalow op het vakantiepark van Landal in Hapert. Daar werden een man (31) en een vrouw (29) aangehouden.

Vorige week was het ook al raak in Vinkel. Daar werd donderdagochtend een drugslab ontdekt in een garage bij een huis aan de Bosschebaan. Dit na de melding dat in deze straat woensdagavond zou zijn geschoten.

