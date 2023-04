Niet wolf maar hond bijt alpaca's dood in Haps

Drie alpaca’s die eind maart in Haps zijn doodgebeten, zijn aangevallen door een hond en niet door een wolf. Dat zegt BIJ12, een landelijke organisatie die in actie komt als dieren mogelijk door een wolf zijn gebeten. De eigenaar van de dieren, Marius van Daal, gelooft niet dat zijn dieren zijn aangevallen door een hond. "Wat mijn dieren is aangedaan, dat zie ik een gemiddelde huis-, tuin- en keukenhond niet doen. Ik laat het er niet bij zitten."

WAARSCHUWING: Schokkende foto onder de tekst. De alpaca's waren bij de keel gegrepen en van een van de alpaca's werd een deel van de kaak een eindje verderop in de wei gevonden. Een ander deel was opgegeten. De eigenaar en een dierenarts hadden meteen na de vondst van de dode dieren een sterk vermoeden dat het bloederige tafereel het werk was van een wolf. Maar het DNA-onderzoek dat BIJ12 heeft uitgevoerd, wijst uit dat het een hond is geweest. Zij hebben het speeksel onderzocht dat is gevonden in de bijtwonden van alpaca’s.

"Als alpaca's boos zijn gooien ze hun hele maaginhoud over je heen."

Eigenaar Van Daal gelooft niet dat de DNA-analyse klopt. "Vergis je niet, als alpaca's boos zijn gooien ze de hele maaginhoud over je heen. Dan stink je een uur in de wind. In Nieuw Zeeland zitten alpaca's tussen de schapen om ze juist te behoeden voor roofdieren. Ik geloof niet dat dit een hond is geweest. De man die het DNA afnam, zei al meteen dat een hond was. Dat vond ik erg vooringenomen. Volgens hem eten wolven niet van het hoofd van een dier." Christian Jansen, woordvoerder van BIJ12 bevestigt dat een wolf doorgaans niet van de kop eet. "Ook zijn er geen buikholtes open gemaakt of andere typerende wolfverwondingen gevonden. Een keelbeet is wel typerend voor een wolf, maar dat doet een hond ook." Van Daal wil nu het DNA-materiaal graag hebben om het opnieuw te laten onderzoeken. "Dan wil ik ook weten wat voor hond dit dan heeft gedaan, maar ik krijg de DNA-monsters niet van BIJ12. Maar het zijn mijn dieren, het lijkt mij sterk dat ik het niet kan krijgen." Maar de monsters kunnen volgens Jansen van BIJ12 niet meer terug geleverd worden. Het DNA-onderzoek is gedaan door Wageningen Environmental Research (WENR). "We leveren de monsters sowieso alleen aan de onderzoekers, tenzij de politie erom vraagt. Het WENR is een internationaal gewaardeerd laboratorium. Er is geen reden om aan de uitkomst te twijfelen."

"Een deskundige bekijkt alle informatie nog een keer als extra check."

Als dieren door een wolf zijn aangevallen, moet de provincie de schade (deels) vergoeden. "Maar als het een hond was, hoeven zij niets te betalen. En alpaca's zijn niet de goedkoopste dieren. Ik onderzoek met mijn rechtsbijstandsverzekering wat ik kan doen", vertelt Van Daal. Volgens Jansen wordt het complete dossier van de gedode alpaca's komende tijd nogmaals bekeken door een deskundige van BIJ12. "Het DNA is leidend maar de deskundige bekijkt alle informatie nog een keer als extra check. Denk aan andere sporen en verwondingen. Daarna komt het officiële besluit." Na dat besluit kan Van Daal bezwaar maken. Volgens Jansen is er voor een provincie geen belang om niet uit te betalen. "Als je kijkt naar de totale schade door dieren, bijvoorbeeld door ganzen, dat gaat landelijk om tientallen miljoenen. Ook dat wordt betaald."