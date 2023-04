112-nieuws: twee overvallen, een buit in Best • ongeluk op A27

13.17

Bij de overval in de PLUS-supermarkt aan de Rendierhei in Best is gisteravond geld buitgemaakt. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend. Eerder op de avond vond ook in de Kruidvat-winkel aan het Wilhelminaplein in Best een overval plaats. Hier ging de medewerker, die bedreigd werd met een wapen, er rennend vandoor en verliet de overvaller de zaak zonder buit. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde dader gaat. De politie vraagt getuigen of mensen die iets verdachts hebben gezien zich te melden.

