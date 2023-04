Omgekeerde vlaggen boeren doen pijn bij veteranen: 'Punt is nu wel gemaakt'

Oorlogsveteranen en de ZLTO hebben zaterdagmiddag in Asten Brabantse boeren opgeroepen om de Nederlandse vlag weer goed te hangen 4 en 5 mei. Met de omgekeerde driekleur geven boeren een 'noodsignaal' af. Zij voelen zich in het nauw gedreven door de stikstofcrisis. Daarvoor is begrip bij veel veteranen, maar zij vinden dat dit punt nu wel gemaakt is, laat Manuel Stegeman van Veteranen Stichting Asten weten. "Want juist deze periode doet zo'n omgekeerde vlag pijn bij oud-strijders."

Op veel plekken zijn na de enorme verkiezingswinst van de Boer Burger Beweging (BBB) de Nederlandse vlaggen weer goed gehangen. Toch zijn er ook nog veel weilanden en boerderijen in Brabant te vinden waar de driekleur nog steeds ondersteboven hangt uit protest En dat vinden veel veteranen pijnlijk.

"De vlag geeft strijders in moeilijke situaties steun."

Volgens oud-marechaussee Manuel Stegeman is die pijn goed te verklaren. "Als je op missie in een moeilijke situatie zit, geeft de vlag een herkenning van thuis en het gevoel dat je ergens voor strijdt. Dat geldt niet alleen voor de militairen en veteranen van nu, maar voor veel generaties. Defensie- en politiepersoneel hebben de driekleur hoog in het vaandel staan." De veteranen stichtingen van Asten, Someren en Deurne willen met de ZLTO niet voorschrijven hoe mensen mogen demonstreren. "We leven in een vrij land immers, maar we hopen dat met 4 en 5 mei in aantocht de vlaggen weer respectvol hangen. Het is toch een periode die vaak herinneringen oproept. Er is veel aandacht voor het verlies dat is geleden, maar ook de winst die is geboekt. Laten we dan op zijn minst deze twee dagen de vlag goed hangen."

"We hebben dit als agrarische sector helemaal over hoofd gezien."

Frank Rooijakkers van ZLTO De Peel sluit zich daarbij aan. "Het 'noodsignaal' van de omgekeerde vlaggen heeft, denk ik, echt zijn effect gehad. Alleen kregen wij pas na verloop van tijd door dat de Nederlandse vlag bij veel mensen een veel diepere betekenis heeft. Dat hebben we als agrarische sector in het begin helemaal over het hoofd gezien." Rooijakkers is daarom blij dat veel boeren het rood weer gewoon boven hangen. Veel veteranen hadden begrip voor het signaal dat de boeren met de omgekeerde vlag wilden afgeven. "Maar op een gegeven moment wordt het wel vervelend. Als ik nu nog een omgekeerde vlag zie, roept dat toch een bepaalde boosheid op. Ik vind dat we nu gewoon weer respect moeten hebben voor het rood-wit-blauw en onze eigen identiteit", legt Stegeman uit.

"Ze hebben letterlijk voor de vlag gestreden."