Schrik zit erin na ontploft drugslab: 'Hoop dat alles nog overeind staat'

Aan de Hoppenkuil in Eindhoven ontstond maandagmiddag een brand in een bedrijfsloods, vermoedelijk tijdens het maken van drugs. “Zo maak je nog eens wat mee op je werk”, grapte een medewerker van het aangrenzende bedrijfspand erover. Hij staat achter het afzetlint te kijken tot de brandweer klaar is met blussen.

Bij het bedrijf dat terrastegels maakt en naast het drugslab staat, heeft niemand een voortvluchtige drugsbaron zien ontsnappen. Wel hoorden medewerkers een harde knal. “Een explosie was het, die bij ons de muur insloeg. We hebben toen de politie gebeld.” De medewerkers kregen namelijk al snel door dat het om een brand ging. Maar details zeggen ze niet te weten. In het pand waar de brand ontstond, zitten veel verschillende bedrijven. Daardoor is het de buren nooit opgevallen wat er zich naast hen afspeelde. Ze kennen elkaar niet. “Ik hoop dat bij ons alles nog overeind staat, maar moet hier blijven wachten”, zegt de medewerker. “Het is wel imposant om te zien, met al die brandweer. Dat zie je ook niet iedere dag.” Hij hoopt vooral dat in zijn eigen pand alles nog wel overeind staat, zonder schade van de brand of klap. "En ik moet de boel nog afsluiten", zegt hij. De ravage na de explosie was groot.