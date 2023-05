Explosie in drugslab: ontmantelen gaat hele dag duren

Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Foto: SQ Vision.

Het drugslab aan de Hoppenkuil in Eindhoven waar maandag een ontploffing was, wordt dinsdag ontmanteld. Dit gaat volgens de politie waarschijnlijk de hele dag duren. Wat voor drugs er gemaakt werden in de bedrijfsloods, is nog niet duidelijk.

Het drugslab is afgelopen nacht bewaakt door de politie. Dinsdag gaat het onderzoek weer verder. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), gespecialiseerd in het ontruimen van drugslabs, is daarbij betrokken. Het lab wordt rond elf uur ontmanteld. Bruine rook

De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een brand in de bedrijfsloods aan de Hoppenkuil. Het ging om een pand waar veel verschillende bedrijven in zitten. In het lab was iets ontploft, vermoedelijk tijdens het maken van drugs. Uit het lab kwam bruine rook en in de omgeving hing een vreemde geur. In het lab waren een aantal muren ontzet. Harde knal

Medewerkers van een bedrijfspand dat naast het lab zit, hoorden maandag een harde knal. "Een explosie was het, die bij ons de muur insloeg. We hebben toen de politie gebeld", zei een medewerker maandag. Zo zag de brand in het lab er maandag uit: