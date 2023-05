Voorrang op stikstofruimte voor PAS-melders is 'stap in goede richting'

PAS-melders krijgen voorrang bij de verdeling van stikstofruimte van het Rijk. Dat heeft Minister van Natuur en Stikstof Van der Wal gezegd in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf oktober moet de prioriteit gaan gelden. Belangenorganisatie ZLTO noemt het een 'eerste stap in de goede richting'.

De PAS-melders kwamen in 2019 in de problemen, toen de rechter een streep zette door de regeling. Tot dan toe hoefden deze boeren geen vergunning te hebben voor hun stikstof die neerkomt op Natura2000-gebieden. Alleen hiervan een melding maken was al genoeg. Maar door die uitspraak van de rechter waren ze ineens illegaal bezig.

Stap in de goede richting

Volgens de ZLTO is het nu een eerste stap in de goede richting dat de PAS-melders prioriteit krijgen. "Er is al vier jaar lang gesteggel, het is asociaal hoe er met hen is omgegaan. Dat ze nu weer voorrang krijgen vinden wij dus prima."

Weer, want eerder was het ook al zo dat de PAS-melders prioriteit hadden op stikstofruimte. Maar door het vorige kabinet werd ervoor gekozen om die ruimte te gebruiken voor woningbouw en de aanleg van rijkswegen. Nu is dat dus weer teruggedraaid.

De ZLTO wil dat er 'knalharde' afspraken over de PAS-melders in het landbouwakkoord komen. "Zodat de PAS-melders weten waar ze aan toe zijn." Momenteel zijn de overheid en agrarische sector nog in overleg over dat akkoord.

Stikstofslot

De situatie in Brabant is anders dan in andere provincies. Momenteel kan Brabant namelijk geen natuurbeschermingsvergunningen uitgeven. Deze vergunning is nodig voor projecten waarbij stikstof terecht komt in Natura2000-gebieden.

De Natura2000-gebieden in Brabant verkeren in zeer slechte staat. Alle stikstofruimte die vrijkomt in Brabant, moet daarom worden gebruikt voor natuurherstel. In andere provincies is dit (nog) niet het geval. Deze kunnen dus wel zelf PAS-melders aan een vergunning helpen. Noord-Brabant is daarin volledig afhankelijk van het Rijk.

De hoop is dat er door de uitkoopregeling voor piekbelasters zoveel stikstofruimte vrijkomt dat Brabant van het 'stikstofslot' af kan én dat de PAS-melders geholpen kunnen worden. Na lang wachten heeft Brussel nu eindelijk groen licht gegeven voor deze regeling. Het is cruciaal dat er dan wel genoeg boeren gebruik van maken. Als dit niet gebeurt, komt dwangmatige uitkoop als optie op tafel.

Een kwart van alle PAS-melders heeft zijn bedrijf in Brabant liggen. In maart moest over 406 van hen nog een beslissing worden genomen. Er moet bij hen gekeken worden of ze inderdaad extra stikstofruimte nodig hebben voor een vergunning.

