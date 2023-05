Een drugslab bij de buren? Dit is hoe je dat herkent

In een bedrijfsloods aan de Hoppenkuil in Eindhoven is maandagmiddag een drugslab ontdekt. Medewerkers van de omliggende bedrijven wisten van niets. Dat is niets bijzonders: het gebeurt met grote regelmaat dat buren en bedrijven 'verrast’ worden door drugslabs in de buurt. Maar hoe kom je daar nou tijdig achter, oftewel: hoe herken je een drugslab?

In een drugslab ruikt het meestal namelijk sterk naar chemicaliën, zoals oplosmiddelen als aceton, vertelt drugscoördinator Freek Pecht van de politie. “Dat kan een zoetige geur zijn. Een beetje anijs-achtig, zoals bij xtc-labs. Het kan ook juist een zurige geur zijn, dat zie je vaak bij methlabs. Maar hoe het ook precies ruikt, het is altijd een chemische geur."

In het pand in Eindhoven waar het lab werd ontdekt zitten veel verschillende bedrijven. Daardoor is het de buren nooit opgevallen wat er zich naast hen afspeelde. Ze kennen elkaar niet. Maar ze hadden er wel achter kunnen komen, vooral door het gebruik van hun zintuigen.

"Vaak hangt er vooral op bepaalde momenten een chemische geur rond een pand”, legt Pecht uit. “Dan wordt er geproduceerd of er ligt veel afval. Als er in een pand geen bedrijf zit dat zich bezighoudt met chemicaliën, maar je ruikt wel een chemische geur, dan kan dat een aanwijzing zijn."

Die geur wordt vaak geprobeerd te verbergen of te verbloemen. Bijvoorbeeld door de kieren van ongebruikte ramen en deuren af te dichten met purschuim. Drugslabs zitten ook vaak in de buurt van fabrieken of boerderijen die ook stinken. Denk dan bijvoorbeeld aan een mestlucht. Daardoor valt de stank van het drugslab minder op.

"Er is meestal niemand die zichtbaar over straat gaat met alle spullen. Vaak zetten ze bestelbusjes dicht tegen het pand aan zodat niemand kan zien wat er in- en uitgeladen wordt. Als er busjes midden in de nacht komen en gaan en er wordt stiekem gedaan over in- en uitladen, dan is dat wel een teken."

Als je denkt dat er een drugslab in je buurt zit, kun je altijd bellen naar Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of een melding doen op de website van de politie. "Er wordt daar goed meegedacht over welke informatie je kunt geven zodat je anoniem blijft", zegt Pecht. "Pas als er goed is gewikt en gewogen komt de informatie bij de politie terecht. We worden regelmatig getipt, maar het kan vaker."