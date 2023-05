Ruim 44.000 dieren dood door stalbranden, verzekeraars willen maatregelen

Vorig jaar zijn 44.667 dieren omgekomen bij stalbranden in Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars, geanalyseerd door Omroep Brabant. De verzekeraars willen dat de overheid en boeren maatregelen nemen tegen de branden in stallen.

Zo zou er een maximaal aantal dieren per staldeel moeten zijn en zouden stallen elk jaar op brandveiligheid gekeurd moeten worden. Die regels zijn in de maak, maar zijn nog niet ingevoerd.

43.000 kippen

De Brabantse cijfers worden grotendeels gekleurd door een heel grote brand. In april 2022 kwamen namelijk 43.000 kippen om bij brand in twee kippenstallen in Heusden. De andere dierlijke slachtoffers vielen bij vier andere branden. Een jaar eerder waren er geen stalbranden met dode dieren in onze provincie, volgens het Verbond van Verzekeraars.

Landelijk zijn vorig jaar 130.000 dieren om het leven gekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. Dat is iets meer dan in de jaren ervoor. De stijging komt door zeven branden bij boerderijen met kippen. "Eén stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer flink laten stijgen", zo verklaart het Verbond van Verzekeraars.

In 2021 waren er landelijk 35 stalbranden. Daarbij vonden slechts 6915 dieren de dood, gemiddeld 198 per brand. Toen waren er geen branden bij pluimveebedrijven. In 2020 registreerden de verzekeraars 54 stalbranden met in totaal 108.794 dode dieren, gemiddeld 2015 per keer.

Bekijk hier waar bij jou in de buurt stalbranden waren: