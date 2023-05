Weer duizenden dieren dood door stalbrand, verzekeraars willen maatregelen

Drieduizend varkens kwamen om bij een stalbrand in Reusel dinsdag. Verzekeraars riepen eerder al op tot meer maatregelen door boeren en overheid, om branden in stallen te voorkomen. De brand in Reusel staat niet op zichzelf. Vorig jaar zijn 44.667 dieren omgekomen bij stalbranden in Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars, geanalyseerd door Omroep Brabant.

Zo zou er een maximaal aantal dieren per staldeel moeten zijn en zouden stallen elk jaar op brandveiligheid gekeurd moeten worden. Die regels zijn in de maak, maar zijn nog niet ingevoerd. 43.000 kippen

De Brabantse cijfers worden grotendeels gekleurd door een heel grote brand. In april 2022 kwamen namelijk 43.000 kippen om bij brand in twee kippenstallen in Asten-Heusden. De andere dierlijke slachtoffers vielen bij vier andere branden. Een jaar eerder waren er geen stalbranden met dode dieren in onze provincie, volgens het Verbond van Verzekeraars. Landelijk zijn vorig jaar 130.000 dieren om het leven gekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. Dat is iets meer dan in de jaren ervoor. De stijging komt door zeven branden bij boerderijen met kippen. "Eén stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer flink laten stijgen", zo verklaart het Verbond van Verzekeraars. In 2021 waren er landelijk 35 stalbranden. Daarbij vonden slechts 6915 dieren de dood, gemiddeld 198 per brand. Toen waren er geen branden bij pluimveebedrijven. In 2020 registreerden de verzekeraars 54 stalbranden met in totaal 108.794 dode dieren, gemiddeld 2015 per keer. Bekijk hier waar bij jou in de buurt stalbranden waren:

Keuring

Volgens boeren- en tuindersorganisatie LTO doen veehouders al veel om de brandveiligheid op hun bedrijf te verbeteren. De pluimveehouderij, de varkenshouderij en de kalverhouderij hebben een verplichte elektrakeuring al opgenomen in hun kwaliteitssystemen. LTO werkt sinds 2012 al samen met onder meer de Dierenbescherming en Brandweer Nederland aan het verbeteren van brandveiligheid in stallen. Doel is boeren te helpen bij bijvoorbeeld snel ontdekken van brand, voorkomen van kortsluiting en snel handelen om de gevolgen van een stalbrand te beperken. "Iedere stalbrand is verschrikkelijk en is er één teveel", zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. "We werken hard aan de verstevigde aanpak van stalbranden." De verplichte brandveiligheidskeuring is daar onderdeel van. Doel van deze maatregelen is het aantal branden in 2026 te hebben gehalveerd ten opzichte van 2020. De stijging vorig jaar onderstreept het belang daarvan, aldus het ministerie. LTO noemt het 'spijtig' dat het aantal stalbranden toch weer is toegenomen. "Het laat zien dat we er ondanks alle inspanningen van veehouders nog niet zijn." Bij de brand in Asten kwamen tienduizenden kippen om het leven.