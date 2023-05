Juichende PSV-fans Job en Merle gaan na de bekerwinst wereldwijd viral

Job en Merle, allebei tien jaar, gaan wereldwijd rond op internet. De jonge PSV-fans uit Wintelre zijn te zien op een filmpje waar ze zowat de longen uit hun lijf schreeuwen. Dat doen ze als Fabio Silva namens de Eindhovense club de winnende strafschop maakt in de bekerfinale tegen Ajax. Precies dat moment werd zondag in de Rotterdamse Kuip gefilmd door ESPN. De sportzender deelde die de beelden daarna op social media. Het juichfilmpje is inmiddels miljoenen keren bekeken.

Job van der Heijden en Merle Jacobs waren zondag in De Kuip toen PSV de KNVB-beker won. "We zaten eerst bovenin de hoek op de tweede rij, maar zagen dat er nog wat plekjes beneden vrij waren. Omdat iedereen stond, konden we toch nog iets zien zo", vertelt Job.

Job vond de strafschoppenreeks zo spannend dat hij niet durfde te kijken. "Ik deed de pet voor mijn gezicht en spiekte door de gaatjes. Zo kon ik net de bal volgen", vertelt de jongen lachend. Merle durfde het wel aan de allesbeslissende penalty te bekijken. "Ik wilde het niet missen als de bal er toch in ging." Precies op dat moment worden de twee gefilmd: Job die van spanning niet durft te kijken en Merle in opperste concentratie, afwachtend of Fabio Silva de winnende strafschop maakt. Zo zeker was ze daar niet van na alle voorgaande missers. Job ook niet.

Spits Silva stelde niet teleur en het gejuich van de twee kinderen ook niet. "Het was zo'n opluchting, daarom juichten we zo hard", kijkt Merle terug. De twee gaan helemaal uit hun dak. Merle slaat haar handen voor het gezicht en geeft Job een knuffel. Het levert prachtige beelden op.

Pas maandag later komen Job en Merle erachter dat ze zijn gefilmd. "Papa liet het filmpje dat ESPN heeft gedeeld en viral ging", vertelt Job. Dat hebben de twee geweten. "Ik heb zelf een telefoon en krijg echt heel veel berichtjes van iedereen", vertelt Merle lachend. Alleen al op TikTok is de video al ruim anderhalf miljoen keer bekeken. Best 'bizar' meent Job.

"Mensen schrijven dat ze het leuk vinden dat kinderen ook zo meejuichen", zegt Job. De reacties komen vanuit de hele wereld. "Ik heb berichtjes in het Duits, Frans en Engels gezien. Ik kan het niet heel goed lezen, maar wel mooi om te zien." Zelfs de Amerikaanse tak van sportzender ESPN met tientallen miljoen kijkers en volgers deelde het bewuste fragment. Als de twee het fragment voor de zoveelste keer bekijken, verschijnt er nog steeds een glimlach op hun gezicht. "Ik zie wel heel veel geschreeuw, maar het blijft leuk om terug te zien." Volgens de twee is het echte blijdschap op het filmpje. "We keken elkaar aan, zo van: we hebben gewonnen", blikt Job terug.

