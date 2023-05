Voor nabestaanden van Sanne komt vangrail te laat: 'Dit is ondraaglijk'

Een dubbel gevoel voor de familie en vrienden van de verongelukte Sanne deze week. Ze zijn blij met de vangrail die in de dodelijke bocht langs de A59 is geplaatst, de plek waar Sanne en Hebe omkwamen. Maar bovenal zijn ze boos. “Het feit dat we haar kwijt zijn, maar dat dat niet had gehoeven, is ondraaglijk.”

“Ze vroeg in het programma aan de Kamer om alsjeblieft die vangrail te plaatsen. Dat het nu ook is gebeurd is echt de verdienste van Fiona”, vertelt Mark. “Fiona heeft dit voor elkaar gekregen en niemand anders. Zonder haar was die vangrail er nooit gekomen.”

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch drongen al aan op maatregelen, omdat het voor het geruchtmakende ongeluk op dezelfde plek vaker was misgegaan. Zondag vloog er weer een auto uit de bocht, die daarna in het water belandde.

Voor de familie van Sanne betekent dit veel, zegt Mark. “Ze zijn ongelofelijk dankbaar voor het plaatsen van die vangrail. De moeder van Sanne heeft altijd gezegd dat ze het gevoel wilde hebben dat ze er alles aan gedaan had. Ze moest er niet aan denken dat er nog iemand in die bocht zo zou omkomen.”

Voor de nabestaanden van Sanne en Hebe komt de vangrail natuurlijk te laat. “Ze zijn onnodig overleden, die vangrail had daar allang moeten staan”, vertelt Mark. “Ik heb het lichaam van Sanne na het ongeluk gezien. Ze had geen krasje. Als daar een vangrail had gestaan hadden Sanne en Hebbe nog geleefd. Voor de vangrail is een veel te dure prijs betaald.”

De ouders van Sanne zijn nog altijd op van verdriet, vertelt Mark, die er zelf ook nog steeds kapot van is. “Nee, het gaat niet goed. Ik sprak Sanne elke dag. Ze was een drie-eenheid met haar ouders. Maar ik was met haar ook een twee-eenheid. Het feit dat we haar kwijt zijn, maar dat dat niet had gehoeven, is ondraaglijk.”

Bovendien is het nog steeds onduidelijk wat er nu precies gebeurd is. “Dat speelt continu in ons hoofd.” Daarom vraagt Mark of mensen willen stoppen met speculeren over de doodsoorzaak op sociale media.