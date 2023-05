Explosieven en vuurwapens gevonden, verdachten langer vast

In Oisterwijk zijn eind vorige week granaten, mortieren, andere soorten explosieven en tientallen vuurwapens gevonden. De politie ontdekte ze in een bedrijfsgebouw aan de Nijverheidsweg en een huis aan de Haarenseweg. Het is nog niet bekend om wat voor wapens het gaat.

Agenten kwamen vrijdagavond in actie na een melding dat er was geschoten bij een bedrijfsgebouw. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen wapendeal, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda weten.

Wapenbezit en wapenhandel

Bij de schietpartij werd een 31-jarige man uit Oss in zijn hand geschoten. Na behandeling in een ziekenhuis werd hij aangehouden op verdenking van wapenbezit en wapenhandel. Zijn 60-jarige vader wordt alleen beschuldigd van wapenbezit. Hij huurde het bedrijfspand en woont in het huis waar de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie na de schietpartij onderzoek deden.

In verband met de schietpartij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ook een 20-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van wapenbezit en poging tot doodslag. Het OM vermoedt dat hij naar Oisterwijk was gekomen om wapens te kopen waarna het door nog onbekende redenen uit de hand is gelopen.

De drie verdachten werden donderdag voorgeleid bij de rechtbank in Breda en blijven nog zeker twee weken vastzitten. Er is ook een man van 36 uit Schiedam gearresteerd, maar het is niet bekend of hij een verdachte is.

Beelden van zaterdag: